狗隻入食肆｜立法會首推短片講解新例　讓公眾兩分鐘內掌握重點

《2026年食物業（修訂）規例》周五（8日）正式生效，立法會周四（7日）察悉有關報告，支持政府放寬實施超過30年、不准狗隻進入餐廳的禁令。立法會發言人表示，為令公眾更容易明白新規例，立法會秘書處推出新猷，首次製作簡而精的短片，希望用深入淺出、貼地方式，向公眾解釋新規例。



立法會秘書處推出短片，講解狗隻進入食肆新規例，提供相關需留意內容。（立法會影片截圖）

立法會發言人表示，該段講解新例影片聚焦新規例的關鍵執行點，提醒一些容易違規的情況，幫助市民在守法的同時，一起推動及創造理想的寵物友善環境。市民只要用大約兩分鐘時間觀看影片，就可了解新措施重點內容。

短片介紹在新例實施後，食環署將於5月18日起，接受食肆申請容許狗隻進入的牌照。短片同時提供市民需留意事項，包括狗隻在食肆內必須時刻被成年人用不超過1.5米長的狗帶牽引，又或綁在固定而不能移動的物件上，禁止在店內「走來走去」。此外，格鬥狗隻及已知危險狗隻，不准進入餐廳及廚房等。

該短片也提醒食肆老闆，首階段牌照只開放500至1,000個名額，且基於安全考慮，火鍋店、燒烤店，面積小於20平方米的細餐廳，均不符合申請資格。至於獲批餐廳需於當眼地方張貼標示，讓食客知道歡迎狗隻進入。

立法會發言人補充，立法會議員一直秉承「 以民為本」，關心大小民生事務。這項短片宣傳新猷，正體現了議會工作與公眾溝通的緊密連結，立法會將不時推出新影片，讓大家更易掌握各項政策或法例。