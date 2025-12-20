綠惜地球｜從綠色全運到環保盛事：打造可持續發展城市的減碳藍本

來稿作者：黃子勁博士



第十五屆全運會落幕，香港代表隊不但創下歷史紀錄，拿下19面獎牌，更成功把低碳、環保和大型運動活動有效地融合。而剛剛圓滿結束的殘運會暨殘特奧會也由廣東、香港和澳門聯手舉辦，香港一如全運的表現，屢創佳績，亦貫徹了「綠色全運」的精神。



組織委員會在籌辦過程中很聰明：沒有大興土木去建什麼「高科技新球場」，而是把現有場館改造升級，避免了新建工程的碳排放。結果呢？直接減少40%的能耗，既有合規場館可用，又能有效減排，一箭雙鵰。

在能源方面，這次全運會使用可再生電力的比率翻了一倍。政府在紅磡體育館頂部鋪上近 9,700平方米的「無電製冷塗層」，讓室內涼快不少；單車館靠自然採光省電；粉嶺高球場甚至用上了氫燃料電池發電機，展現低碳、環保的可行方案。垃圾分類也是其中一個亮點，場館裏都設置回收桶，讓資源重回系統。這些嘗試只是其中一些措施，不但是綠色大型運動會的示範，也是未來各盛事參考的藍本。

其他城市的創意也是不遑多讓：有些場館所用的太陽能板會於賽後用作社區電力供應，吉祥物是用大灣區14個城市志願者拾來的海洋塑膠廢料製造而成。全運會及殘運會暨殘特奧會正一直秉承北京冬奧和巴黎奧運的環保和低碳精神。

未來香港要繼續在綠色大型活動上加碼。除了清潔能源，還可以考慮使用更多節能設備、可再生能源，以及更廣泛使用氫燃料電池發電機。全運會及殘運會暨殘特奧會的碳中和承諾，未來將成為大型活動的典範。

政府該趁熱打鐵，把綠色全運的經驗推廣到更多活動，包括把「環保、低碳、可持續性」列入「文化藝術盛事基金」的審批標準，還要加上「減量、審計、抵消」的原則。這個審批標準將會提升香港大型盛事的環保表現，讓香港成為可持續發展城市的典範。

最後一個小貼士：香港場館宜考慮推廣可重複使用的水杯和膠樽。現時無論是英國溫布萊球場，還是Coldplay演唱會，不但准許觀眾自備容器，會方甚至會提供可重用杯。要是香港的場館都能這樣，大家喝水更方便，不但能省錢，碳排放也能少一點。

「綠水青山就是金山銀山」不只是一句口號，它體現在第十五屆全運會及殘運會暨殘特奧會的籌備、設計和實行的細節裡。同樣，《大型活動減廢指南》也不應只是環保署網站的一份文件，其實是政府對市民和社會的環保承諾。

作者黃子勁博士是綠惜地球總幹事。



