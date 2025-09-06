綠惜地球｜啟德從速裝岸電　郵輪靠岸免污染

來稿作者：陳永傑



在香港這個國際都會，啟德郵輪碼頭作為亞洲重要的郵輪樞紐，本應引領綠色航運潮流，卻因缺乏岸電（Onshore Power Supply）基建，而令停靠的郵輪繼續燃燒燃料發電，維持船上運作。這不僅落後於時代，郵輪噴出的廢氣更直接加劇空氣污染，長此下去，我們擔心除了會影響市民健康，更會損害碼頭的旅遊形象。

今年8月上旬，環保團體綠惜地球聯同健康空氣行動，到啟德郵輪碼頭公園進行實地考察，並利用儀器量度空氣質素。結果顯示，一艘配備岸電裝置的「鼓浪嶼號」郵輪靠岸後，公園內的氮氧化物（NOx）水平急升43%。考察當日正值下雨，雨水可沖刷空氣中的污染物，令空氣質素較佳，但檢測仍錄得顯著升幅，可見這艘郵輪因碼頭基建落後而被迫產生的污染，絕不容低估。若天氣晴朗，污染影響將更嚴重，附近居民和遊客將首當其衝。

放眼未來，若香港郵輪港口遲遲不設岸電，恐面臨被邊緣化的風險。安永會計師事務所今年初發表報告指出，隨著全球各地收緊航運排放要求，郵輪公司為避免繳付碳稅並提升ESG（環境、社會及管治）表現，或會傾向避開缺乏岸電的港口。事實上，郵輪業界近年積極減少環境影響，岸電已成業界共識。國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）代表全球多間大型郵輪公司，明確大力提倡岸電，並估計至2028年，其旗下逾八成郵輪（共239艘）將配備岸電裝置。

郵輪公司亦紛紛響應。以全球船隊規模最大、市佔率最高的嘉年華郵輪集團（Carnival Corporation）為例，截至2024年，其94艘郵輪中已有逾60艘備有岸電裝置，佔比高達70%，且數目持續增加。只要港口配合，這些郵輪靠岸後便可接駁電源，停止燃燒燃料。近年下水的國產超大型豪華郵輪「愛達魔都號」，亦已配備岸電裝置，並計劃來年訪問啟德。未知啟德碼頭將如何「招待」這艘中國首艘國產大型郵輪？若仍無岸電，豈非錯失展示香港綠色形象的機會？

安裝岸電乃世界大勢所趨。2022年2月，法國舉行的「一個海洋」峰會（One Ocean Summit）上，11國運輸部門首長簽署聯合聲明，承諾在2028年前興建岸電設施。與香港同處亞太地區的南韓釜山港、日本橫濱港、神戶港、大阪港和東京港，皆在名單之中。未來，歐盟更要求所有靠岸客運船隻必須接駁岸電或替代零排放技術。香港若不順應潮流，勢必落後於人，損害國際航運地位。

岸電造價亦未必如想像般高昂。十年前，政府曾否決岸電計劃，認為技術未普及，加上造價逾3億元，擔心落成後淪為浪費。但近年中國內地多個港口積極響應交通運輸部的「十四五」規劃，全速在郵輪碼頭建設岸電，目標是去年要達100%覆蓋率。據2018年報道，內地郵輪碼頭每套岸電裝置造價約5,000萬元人民幣。啟德碼頭可同時停靠兩艘郵輪，只需兩套裝置，總成本或許並非天文數字。有關部門不妨參考內地經驗，探索降低成本之道。

有人或許會辯稱，香港電網缺乏可再生能源，主要依賴電力公司燃燒化石燃料發電，故岸電減碳潛力有限；郵輪只需使用較潔淨燃料並加裝洗滌器，便已足夠。這說法看似有理，實則站不住腳。郵輪並非發電站，其能源效益亦不可相提並論。研究數據顯示，若郵輪自行燃燒柴油發電，每度電碳排放高達725克；反觀電力公司生產每度電的碳排放僅約400克，且未來將進一步下降。接駁岸電，不僅減排更顯著，還能減少噪音和空氣污染物。

資金從何而來？政府正面臨巨額財政赤字，獨力興建岸電確實不易。但岸電已成燃眉之急，可考慮公私合營（PPP）模式。例如，日本橫濱港的岸電工程，便由市政府、電力公司、碼頭營運商及岸電器材生產商等多方合作興建和營運，減輕政府負擔。此外，亦可透過發行綠色債券融資，吸引關注環保表現的投資者參與。

綠色旅運早已不是錦上添花、可有可無的形象工程，而是現代港口不可或缺的基建。它不僅關乎市民健康，還牽涉郵輪旅遊業的興衰。岸電計劃擱置十年，可幸近日環境及生態局與文化體育及旅遊局已展開相關研究，預計年底有結果。綠惜地球呼籲當局把握綠色轉型機會，從速啟動岸電建設，讓啟德郵輪碼頭重煥生機，成為香港可持續發展的典範。

作者陳永傑是綠惜地球助理環境事務經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



