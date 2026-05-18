回收再造｜社福機構與遊艇會推動船帆再造　由復康人士製成再造袋

本港每年約有數以百計船帆被丟棄，為賦予廢棄船帆第二生命，聖雅各福群會賽馬會升級再造中心（升級再造中心）與香港遊艇會合作，推出全港首個由復康人士參與製作的「本地退役帆布升級再造項目」，利用船帆為主要物料，設計出一套三款的升級再造袋，包括圓筒袋（DuffelBag）、直筒袋（DryBag）及洗漱袋（ToiletryBag）。



聖雅各福群會與香港遊艇會推出「本地退役帆布升級再造項目」，由復康人士參與製作再造袋，圖為拼布過程。（聖雅各福群會圖片）

聖雅各福群會與香港遊艇會推出「本地退役帆布升級再造項目」，由復康人士參與製作再造袋，圖為用皺紋膠紙輔助車縫HK字樣過程。（聖雅各福群會圖片）

聖雅各福群會與香港遊艇會推出「本地退役帆布升級再造項目」，由復康人士參與製作再造袋，圖為車縫HK字樣工序。（聖雅各福群會圖片）

聖雅各福群會與香港遊艇會推出「本地退役帆布升級再造項目」，由復康人士參與製作再造袋，圖為車縫HK字樣工序。（聖雅各福群會圖片）

聖雅各福群會與香港遊艇會推出「本地退役帆布升級再造項目」，由復康人士參與製作再造袋，圖為上拉鏈工序。（聖雅各福群會圖片）

聖雅各福群會指出，香港的帆船文化底蘊深厚，帆船破浪過後衍生退役帆布問題，根據香港遊艇會估算，香港水域有逾2,000艘帆船停泊，每年約有數以百計船帆被丟棄。

該會表示，船帆多由聚對苯二甲酸乙二酯（PET）等堅韌且抗腐蝕的合成材料製成，除了因耗損被棄置，亦有部分因帆船升級而要換帆，但船帆狀態仍良好，潛藏升級再造價值。因此該會升級再造中心與香港遊艇會合作，以「始於海．活於城」為理念，推出全港首個由復康人士參與製作的「本地退役帆布升級再造項目」。

升級再造中心利用遊艇會收集的退役船帆為主要物料，設計出一套三款的升級再造袋，包括圓筒袋（DuffelBag，容量5公斤）、直筒袋（DryBag，容量3公斤）及洗漱袋（ToiletryBag，容量2公斤），每個售價199元至399元。

該會表示，所有產品由復康會員參與生產製作，並可客製化印上姓名，將歷經風浪的舊船帆升級再造為獨一無二的產品。由2025年底開始與遊艇會就今次項目合作，已製作100個袋。

產品原料之一的球帆（左一及二）及頭帆（右一至六）。（聖雅各福群會圖片）

一套三款的升級再造袋，包括圓筒袋、直桶袋及洗漱袋。（聖雅各福群會圖片）

一套三款的升級再造袋，包括圓筒袋、直桶袋及洗漱袋。（聖雅各福群會圖片）

製造時先以淡水清洗船帆，避免海水的鹽分腐蝕帆布；然後根據船帆的狀態、顏色等條件篩選，挑選合適材料帶回升級再造中心加工。

升級再造中心人員其後用濕布擦拭船帆作初步清潔，去除表面污漬並晾乾；復康會員根據設計圖樣，裁剪船帆成為部件；由復康會員縫紉和組裝袋子；以及品質檢查與出品。