綠惜地球｜行船爭電纜　啟德勿執輸——再議啟德郵輪碼頭岸電建設

綠惜地球｜陳永傑、趙苡彤



去年訪港郵輪數量上升，一方面為香港帶來旅遊收益，但同時釋出大量廢氣，進入你我共同呼吸的空氣之中。現時港口沒有岸電（岸上供電）設施，郵輪靠港後只能靠燃油發電維持船上運作，無法接駁岸上電源，空氣污染的代價，卻由市民承受。



5月13日，政府在立法會表示過去兩年有37艘郵輪訪港，當中33艘已有岸電裝置，即佔了 89%，但由於啟德郵輪碼頭仍未有岸電供應，即使船有裝置，也無法使用。有議員關注啟德郵輪碼頭何時加裝岸電，以協助行業減排，更在會議上稱，游渡海泳時聞到郵輪排出的廢氣。政府代表只重覆令人失望的回應口徑，稱仍在考慮，加裝與否，視乎市場興趣。

「綠惜地球」一直提倡在啟德碼頭加設岸電，既可保障市民健康，亦能增加本港競爭力。啟德郵輪碼頭在10年前興建時，早已為岸電設施預留位置，可惜最後環保署以「需求極低和成本效益不足」為由，擱置了這項重要的環保航運基建，白白錯失了綠色轉型的先機。現今世界航運對環保的要求越來越高，綠色航運科技推陳出新，早年反對岸電的論點早已站不住腳，若固步自封，更可能危及旅運競爭力。

全球航運排放標準推陳出新

國際郵輪協會稱，現時全球只有38個郵輪港口配備岸電，佔總數約3%，但預料到了2028年，全球將有近八成郵輪配備岸電裝置，新建的郵輪亦會把岸電技術作為其中一項交付標準。協會預料，2035年協會旗下所有船隻在有岸電設施的港口停泊時，均會使用岸電等低碳減排技術，岸電已是世界共識。現時碼頭基建和船隊設備不匹配，反而會讓船公司優先把船派到設有岸電的地區，以滿足國際的減排標準。

根據國際海事組織在2023年發表的《減少船舶溫室氣體排放策略》，2030年國際航運的年度溫室氣體排放量須較2008年降低至少兩成，力爭減排三成。組織建議全球港口中期應考慮「提供來自可再生能源的船舶和岸上/陸上電力供應」。

香港的主要競爭對手其實早着先機，率先加裝岸電。中國內地的主要郵輪碼頭，如天津、青島、上海、廈門、廣州、深圳和三亞，早就有岸電設施。國家交通運輸部趁着「十四五規劃」的契機，要求郵輪碼頭在2024年底前實現高壓岸電設施全覆蓋。值得一提的是，港府代表稱，中國內地不設強制使用岸電的要求，但據國家交通部在去年5月修訂的《港口及船舶岸電管理辦法》第11條：「具備受電設施的船舶（液貨船除外），在沿海港口具備岸電供應能力的泊位靠泊超過三年小時，在內河港口具備岸電供應能力的泊位靠泊超過兩小時，且未使用有效替代措施的，應當使用岸電。」

啟德郵輪碼頭理應急起直追

同處太平洋的澳洲、南韓和日本，亦已加快港口電氣化的進程，計劃在郵輪碼頭安裝岸電基建，以迎接新一代的郵輪船隊。另一邊廂，自2023年1月起，美國加州嚴格實施《泊岸規例》(Ocean-Going Vessels At Berth Regulation)，強制郵輪使用岸電。加拿大亦正積極投資，為溫哥華、維多利亞、魁北克等郵輪港口安裝和升級岸電系統。加拿大魁北克港的行政總裁 Mario Girard 在2022年更坦言，郵輪業趁着新冠疫情停航期間厲行電氣化，行業遊戲規則在短短一、兩年間徹底改寫，岸電瞬間變成了必需品，魁北克港也不得不認真考慮 。到了2024年底，加拿大政府批出了2,250萬加元經費，供郵輪和貨運碼頭進行電氣化工程，預料岸電系統將於2027年投入運作。

至於歐盟，行動則更為進取。歐盟已在按照「Fit for 55」減排藍圖，把海事行業納入碳排放交易體系（ETS），如果船隻在歐盟水域裏排放污染物，所屬公司須付上經濟代價。根據《FuelEU 海事規例》(FuelEU Maritime Regulation)，從2030年起，停靠歐盟主要港口的客運船隻必須接駁岸電，到了2035年，這項要求更會擴展至歐盟所有港口。

安永會計師事務所（EY）去年亦曾發表報告，稱郵輪公司為了提升環境、社會及管治（ESG）表現和避免碳稅開支，越來越重視航點有否裝設岸電裝置 。放眼未來，試問誰會把最先進的郵輪派到一個被迫排放黑煙、停泊成本更高的港口？若特區政府繼續拖拖拉拉，或只能吸引一些較落後的郵輪訪港，淪為次要航點，影響香港作為世界級旅遊城市的聲譽。安裝岸電不僅是環保議題，而是確保啟德未來綠色發展、香港推動可持續旅遊的經濟需要。

空氣污染威脅就在家門前

啟德郵輪碼頭毗鄰住宅區，現已有數以萬計市民居住，跑道區更有樓盤尚在施工，預料人口會繼續增長。當郵輪停泊時，引擎持續燃燒燃油，以維持船上供電，形同加建一座燃油發電廠，污染不容小覷。儘管港府已提高船用燃料的排放要求，但郵輪廢氣帶有多種污染物，包括硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）和微細懸浮粒子（PM2.5）。這些污染物都和哮喘、肺癌和心臟病等疾病息息相關。

要是能讓郵輪接駁岸電，就能減少近98%的廢氣。去年8月，綠惜地球和健康空氣行動曾於啟德碼頭量度空氣質素，發現當有郵輪停泊時，空氣中的二氧化氮濃度便急升43%。更無奈的是，其實該船早就有岸電裝置，只是啟德配套落後，靠岸後被迫噴黑煙。有研究推算，假如啟德郵輪碼頭能在2025年使用岸電，全年可節省1,520噸燃油，避免排放15.2噸硫氧化物、76.1噸氮氧化物、4.9噸PM2.5懸浮粒子和4.9噸PM10懸浮粒子，不僅能保障市民健康，更能捍衛香港作為一個宜居城市的形象。

昔日行船爭解纜，現今郵輪爭電纜。時至今日，放任不管的經濟和環境代價，似乎已超越安裝岸電的成本，若仍「視乎市場興趣」，恐怕很快便被鄰近的競爭對手追過。既然我們如此着重啟德發展區的「可持續發展」理念，何不及早籌劃岸電建設，加強香港的旅運優勢？

作者陳永傑是「綠惜地球」助理環境事務經理；作者趙苡彤是「綠惜地球」環境事務主任。



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