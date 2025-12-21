綠惜地球｜內地瘋搶水銀探熱針——情懷有毒不應凌駕健康

來稿作者：陳永傑



近日中國內地有人瘋搶水銀探熱針，原因是來年1月起，全國將淘汰水銀探熱針等含汞產品。有人稱懷念「揈」水銀探熱針的爽快手感，也以為水銀探熱針較準確。情懷歸情懷，有毒的水銀產品最好及早淘汰。果斷防汞不僅履行了國際公約的義務，更是保護人民健康的德政。



禁汞早已是國際共識。2013年，各國於日本熊本縣水俁市召開國際會議，締結《關於汞的水俁公約》，以紀念水俁汞中毒事件。水俁市是個沿海漁港，居民多以海產為食，但是到了上世紀50年代，水俁接連出現異狀，漁獲不消數年便銳減逾8成，市內的貓神經錯亂，走路顛簸，甚至猝死。居民接連患上怪病，手腳麻痺，出現運動、語言和聽力障礙。嬰幼兒沉默不語，出現發展遲緩。起初人們以為水俁鬧鬼，後來才發現化肥工廠20多年來一直把含汞廢水直接排入水俁灣，污染魚蝦等海產，釀成大規模水銀中毒，時稱「水俁病」。

「水俁病」獲日本醫學界高度關注，後來有外國攝影記者遠赴水俁採訪，期間更遭惡霸打盲了一隻眼，致短暫失明。新聞照片在國際雜誌曝光後，引起國際輿論嘩然，促使日本政府深入調查，除了勒令涉事企業成立賠償基金，並且問責追究，要求清理污染。可是政府行動耽擱多年，賠償未到，已有逾千人中毒離世。水俁灣一度污染嚴重，要到1997年才重新開放捕魚。記者排除萬難，堅持採訪真相的事跡，近年拍成了賣座電影，再次喚起大眾對水銀的關注。

事隔多年，日本社會仍聞汞色變，只要發現焚化爐有水銀廢物，那怕只是一個小小的水銀血壓計，也須立即停運，把爐內垃圾扒光清理，才敢再開機，反映水銀污染已成日本社會的深刻烙印。

想深一層，即使有焚化爐，也不代表所有垃圾都可投進爐裏「一鑊熟」，危險化學廢物須專門處理。日本各地社區之所以厲行垃圾分類，主要是擔心有毒產品一旦誤投焚化爐，會釋出有害氣體，危及民眾健康。

幾十年來，水銀污染奪去不少人的健康和性命，上了慘痛一課後，理應痛定思痛，嚴密防汞，讓大家走上安全無毒的未來。我們不宜以「情懷」為由，任由含汞有毒產品繼續流通。

在防汞路上，香港先行一步，於2021年制訂《汞管制條例》，而水銀探熱針、血壓計、濕度計等日常產品，亦於去年12月初停產停售，如大家仍有含汞用品，自用當然沒有違法，可是一旦破損，釋出的水銀容易揮發，對人體有害，清理也不容易，所以最好還是使用替代產品。

如果要棄置含汞用品，不宜當一般垃圾處置，應交予綠在區區的指定環保回收站。幸好市面上水銀產品已越來越少，翻查資料，環保署曾就《汞管制條例》諮詢業界，逾500個參與的持分者中，只有10個團體稱用過水銀產品，而2023-24年間，全港各大回收站合共只收到1公斤水銀產品，看來全面淘汰水銀指日可待。

作者陳永傑是「綠惜地球」助理環境事務經理。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

