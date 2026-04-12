綠惜地球｜借內地「綠色算力」大勢　港數據中心須制訂能效硬指標

來稿作者：陳永傑



隨着人工智能與大數據分析席捲全球，電力已成為AI時代不可或缺的資源，而支撐這場科技革命的數據中心，已變成了「用電大戶」。綠惜地球最近發表報告，推算最近動工的沙嶺數據園，落成後每年用電量可達17.5億度，預料超越港鐵，成為全港頭號用電大戶，用電衍生的碳排放量約66萬噸。面對如此龐大的能源需求與碳排放挑戰，香港的節能政策宜盡快更新。近年中國內地的節能經驗和標準日趨成熟，值得大興創科的香港借鏡。



內地政策：從頂層規劃到國家標準的組合拳

為了落實「雙碳」目標，中國內地建立了一套政策和標準並重的管理體系。今年兩會公布的《十五五規劃綱要》明確提出要建立行業碳排放管控機制，健全重點用能單位管理制度，並特別點名要提升算力設施、5G基站等領域的能效。至於具體行動，2024年發改委等部委聯合發布了《數據中心綠色低碳發展專項行動計劃》，為業界制訂了明確的節能時間表：到了2025年底，全國數據中心的平均電能利用效率（PUE）須降至1.5以下，可再生能源利用率年均增長率須達10%。至於新建及改擴建的大型和超大型數據中心，其PUE必須控制在1.25以內，而國家樞紐節點的項目要求更高，不得高於1.2。

PUE是衡量數據中心能效的重要指標，數值越接近1，代表非IT設備（如冷卻系統）的耗電越低，能源效益則越佳。目前中國內地不僅有政策指標，2021年更推出了具約束力的國家標準《數據中心能效限定值及能效等級（GB40879）》。該標準把能效分為三級，1級為最高（PUE≤1.20），3級則為「最低允許值」（PUE≤1.50）。自去年起，國家正部署進一步收緊限值，以便對接最新的節能要求。

表一：中國內地有關數據中心節能的政策舉隅。

香港現狀與建議：避免「數據之都」現「碳排黑洞」

相比之下，香港起步較慢。將於年中全面實施的《建築物能源效益條例》要求數據中心等場地公布耗能數據，政府預計每年可省4億5,000萬度電，但法例只要求公開資訊，而非要求採取節能措施。至於政府的數據中心，管理的部門則以「保安」為由，拒絕提供能效資料，因此公眾無法得知其節能表現，以作節能的參考依據。目前本港對數據中心暫未設能效指標，政府表示未來會與業界商討。隨着沙嶺數據園等大型項目動工之際，我們認為節能不宜只停留於自願行動。

從供應而言，香港可再生能源供應太少，暫未能滿足數據中心的龐大用電需求，未來或須引入境外的可再生能源，以降低能源生產的碳排放總量。局方在電力供應上下了不少苦功，近年碳排放量遞降，成績有目共睹，但能源的碳排放管理不宜只顧供應，而忽略了需求和能效管理。近年愛爾蘭成為跨大西洋數據中心樞紐，導致用電量和碳排放量急升。儘管電網每度電的溫室氣體排放量在過去10年跌逾一半，但數據中心用電量飛漲近5倍，以致數據中心的總碳排放量急增近2倍。

近年中國內地在數據中心能效管理上有不少突破，值得香港參考。香港宜主動制訂具約束力的PUE限值，規定新建大型數據中心PUE必須低於1.25，並為現存中心設定過渡期，使PUE逐步降至1.4或以下。如欲正面推動節能風氣，政府亦可參考工信部的做法，建立「綠色算力設施名單」，每年評選並表揚表現卓越的綠色數據中心，方便企業挑選節能的數據中心來租用。

數據中心是推動數字經濟的引擎，香港擁有與國際接軌的優勢，更應積極對接國家的綠色標準，透過政策引導與技術創新，將香港打造成真正低碳、可持續的國際綠色數據樞紐。

作者陳永傑是「綠惜地球」助理環境事務經理。



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