KOL女實習醫生被炒｜醫科生資助成本大　六年人均教研開支360萬元

有女實習醫生近日被揭在醫院涉及多項不當行為，醫管局昨日已即時將她解僱，或無法完成實習期，能否成為註冊醫生存在變數。該名實習生為港大內外全科醫學士畢業生，為教資會資助課程，獲公帑補貼學生教研成本。翻查教資會資料，2024/2025學年每位醫學生一年的教研成本約60萬元，每名醫學生需就讀6年課程，亦即是每培養一名醫科生，人均成本約360萬元。



網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作，後因行為不當遭解僱。（網上圖片）

明愛醫院一名女實習醫生被揭發多次行為不當，包括擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽病人紀錄等，醫管局昨日宣布已將其即時解僱。

該名女實習醫生為港大內外全科醫學士畢業生，正於公院接受為期一年實習，被解僱前臨近實習尾聲，準備正式申請註冊為醫生。港大醫科屬於教資會資助課程，多年來學費為4.21萬元，至2025/26學年增至4.45萬元，亦即該女實習醫生6年支付學費25.5萬元。

教資會資助課程支出主要由政府公帑承擔，本地學士學位每個學年的教育成本約為30萬港元。不同學科的學生平均成本有差異，原因涉及教學內容、活動及所需設備、器材等不同，當中醫科學生的教研開支多年來皆為榜首。

參考教資會統計，24/25學年資助學士學位課程每名學生的平均教學及研究開支，按學科分類，首3位人均教研開支最高的課程，依次分別為醫學（60.8萬元）、牙醫學（47.5萬元）、物理科學（35萬元）、工程及科技（37.7萬元）；最低的科目為人文學科（23.2萬元）、語言及相關科目（23.8萬元）。