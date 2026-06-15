今日新聞8分鐘｜男司機不滿元朗白事阻路｜沙角邨多人被圍毆倒地

元朗少年騎電動單車 載2人排排坐過馬路 網民：遲早出事

社交平台流傳一段影片，顯示晚上時份，有一名黑衫少年騎乘電動單車，車後更載有一男一女1名疑似未成年人士，三人「排排坐」，中間的少年雙手環抱著駕車少年，而黑衫少女則將手搭在坐中間的少年的肩膀。單車由行人路緩緩駛至行人過路處，見私家車駛至立即剎車停下，其間少女疑因坐得太靠外而調整坐姿，並將腳擱在在車輪上。待有私家車駛過後，三人隨即繼續前進。

太古城中心戲院降「石屎雨」 顧客睇到戲肉逃生：真7D電影

《香港01》接獲讀者報料，指今日（14日）晚上9時許，於太古城中心百老匯院線戲院「MOViE MOViE Cityplaza」觀看電影期間，突有大量石屎從天而降，幸無釀成傷亡。據了解，涉事場次為晚上7時35分，於1號院上映的電影《火遮眼》。讀者Antony提供的片段可見，多排座位地上滿佈石屎碎，部份大如拳頭，有人爆粗稱：「有冇離譜啲？X你老X黐線㗎！」戲院頂部的假天花則有多塊從缺，未知是否原本已缺失。

Antony憶述事件時，仍心有餘悸，形容「Crazy，it is a real 7D movie（很瘋狂，真正7D電影）！」他指，當時院內有約30人，電影正值高潮戲肉，角色短兵相接，突然傳出巨響，起初觀眾並未察覺，其後陸續有人發現天花持續剝落，眾人等約2分鐘後，仍未獲院方指示離開，遂自行疏散。他是第一個離開戲院，院方經理及後入內疏散及退款。現場有職員稱，涉事1號院已被圍封。警方及消防沒有接獲報案，《香港01》正向百老匯院線及屋宇署查詢。

不滿元朗圍村做白事阻路 Tesla司機響咹罵「死人大晒呀！」惹議

做白事也只是阻路一陣子，更何況死者為大，應給予家屬多點同理心。有男子近日於網上發布影片指出，元朗有圍村做白事期間，有Tesla男司機不斷響咹，不滿村民阻塞交通，大罵「死人大晒呀！」，對拿着爸爸遺照在車旁經過的小朋友也無動於衷。樓主表示，該條村幾10年來都在同一位置做白事儀式，其他車出出入入都合作改路行，怒斥「係佢車主兩公婆無理取鬧，態度囂張挑釁」。

網民紛紛批評，「死者為大，並且有路行吖，何必阻住死者最後一程呢，要積下陰德呀」、「呢個X街冷血㗎，影衰晒揸T車嘅人，一啲同情心都冇」、「他朝君體也相同！這樣也不相就一下，枉為人！」。

沙角邨多人被圍毆倒地 網民呻：啲台詞會唔會悶咗啲？淨係X你老X

沙田沙角邨發生懷疑群鬥事件。網上廣傳一條約1分鐘的短片，可見相信是沙角邨的邨內馬路位置，有一輛的士停在路邊、同時有多名黑衣人士聚集。此時，可見有白衣人從的士走出，部份黑色人隨即上前。背景中，只聽到不少人瘋狂爆粗，其中有人大叫「唔關你事？」其他聲源均只得「X你老X」....

香港五年規劃取代施政報告？謝小華：相輔相成 亦非取代市場經濟

香港首個五年規劃公眾諮詢今日（15日）起展開，為期兩個月，相關文件上載至專題網站及在多個指定地點派發。政制及內地事務局局長謝小華早上簡介諮詢文件，提到五年規劃會鞏固香港的國際金融、貿易、航運中心地位，讓市民享受發展紅利。

被問到首個五年規劃會否取代施政報告、預算案，謝小華表示是三者是相輔相成、有機結合、有緊貼關係，當中五年規劃是頂層策略性指導文件，釐訂香港未來五年發展方向，施政報告與財政資源分布，有助推進五年規劃重點發展及願景，以求一步步實現。

假白胡椒｜《香港01》委託浸大測試證三款含大量澱粉 料成本極低

【「椒搖撞騙」系列之一】近年不時有市民在網上表示懷疑買到假白胡椒粒，放入熱水後溶化結塊，烹調後亦沒有胡椒味道。《香港01》委託浸會大學化學系，測試14款白胡椒粒，發現3款含大量澱粉。浸大高級講師何觀陞表示，食用大量澱粉對身體無害，相信由於澱粉製作成本低，有不法商人用作冒充白胡椒粒。

有片｜內地景區阿伯睇抗日騷入戲太深 激到衝上台狂毆｢日軍｣演員

安徽蚌埠一處景區日前進行實景演出時，一名老人因「入戲太深」衝上台，對扮演「日軍」的演員拳打腳踢，引發熱議。景區事後回應演員檢查後無大礙，後續將加裝護欄。

世界盃2026｜韓國女網紅睇波遇歧視 墨西哥男拉眼角遭鬧爆｜有片

在2026年世界盃球場內，一名韓國女YouTuber疑似遭遇種族歧視。這名女球迷在網上分享影片可見，她面向手機自拍的時候，身後的墨西哥男球迷竟突然做出「拉眼角」的動作（諷刺亞洲人眼睛小的舉動），引發極大爭議。這名男球迷事後被指是當地一個測量師協會主席，這讓他在墨西哥國內受到猛烈抨擊。