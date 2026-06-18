青沙公路車禍｜兩死者家屬 由消防處人員陪同認屍 神情哀傷
撰文：黃偉民
出版：更新：
青沙公路周二（16日）晚上發生奪命車禍，38歲休班消防員與35歲姓黃妻子乘的士時，懷疑無扣安全帶，在意外中被拋出車外，雙雙身亡。兩名死者的親友，今日（17日）早上在消防處陪同下到葵涌殮房辦理認屍手續，神情哀傷。警方亦把二人的行李箱交還家屬。
早上9時半左右，一行十多人在消防處人員陪同下到殮房，各人逗留近兩小時離開，神情哀傷，默言不語。其間人員在一輛七人車上，將兩個行李喼交還家人，相信是車禍後代為保存的遺物。
車禍發生在周二晚上約10時27分，44歲姓汪男子駕駛一輛客貨車，30歲姓吳男子則駕駛的士，載有38歲姓張男乘客及35歲姓黃女乘客。兩車沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時客貨車懷疑失控撞向的士，繼而翻側，的士其後亦撞向石壆。
兩名的士乘客被拋出車外，全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。的士司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。客貨車司機沒有受傷，毋須送院，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。
網上車CAM片段可見，事發時客貨車沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，至海麗邨對開彎位時突然失控閘向左邊線。此時一輛的士駛至，兩車相撞後的士撞向石壆，打了最少5個觔斗，期間有人飛出車外；客貨車亦翻側衝前數10米。
+3
消防處表示，周二（16日）青沙公路的致命交通意外，當中男死者為一名休班消防員，隸屬觀塘消防局，女死者為其妻子。他曾於上周三（10日）晚上休班期間，在觀塘公眾碼頭跳海拯救一名墮海老翁。該處對於有屬員及其妻子不幸離世感到非常難過，並對他們家人致以深切慰問。消防處已安排福利組接觸死者家屬，提供一切可行協助。
相關新聞：珍惜生命｜觀塘老翁墮海 休班消防跳海救人 兩人均清醒送院
▼上周三（10日）休班消防員跳海救人▼
青沙公路的士客貨車相撞 的士兩乘客當場死亡青沙公路車禍車CAM│貨車失控累鄰線的士撞壆打觔斗 有人飛出車外青沙公路車禍｜的士兩乘客拋出車外喪命 客貨車司機涉危駕被捕青沙公路致命車禍｜兩死者為夫婦關係 男為休班消防員隸屬觀塘局青沙公路車禍｜休班消防員上周觀塘落水救墮海翁 偕妻遇車禍身亡青沙公路車禍｜男死者志願做消防 上周救人受傷仍偕妻曼谷度蜜月青沙公路兩死車禍｜Big Boss的士車隊：提供行車紀錄配合警方調查青沙公路車禍｜夫婦無扣安全帶 運輸署：扣安全帶死傷風險減半青沙公路車禍．法例｜的士司機乘客須扣安全帶 違者可判監及罰款青沙公路車禍｜女死者為社工 友網上嘆：社會損失兩個這麼好的人青沙公路車禍｜消防員救人後數日慘死 消防處：向家屬供可行協助