高級督察疑非禮女警　涉以數白欖方式指導時捉手　辯方指屬誣告

高級督察被指在紅磡警署內，以指導為由，捉著一女警雙手，並藉機擁抱及拍打其臀部，從而被控兩項非禮罪。案件今(4日)在觀塘法院作結案陳詞，控方指被告調查時曾稱以「數白欖」方式指導事主，庭上卻有不同說法，認為其證供不可信。辯方卻指事主因工作力不從心，為想調職而誣陷被告，又指案發期間，一名外籍警司曾入房，事主身為女警卻未即時投訴。裁判官把案押後至11月14日裁決。



被告梁閏成（56歲，警務高級督察），被控於2025年2月18日，在九龍紅磡公主道99號紅磡警署某室內，襲擊及猥褻侵犯女子X。

被告梁閏成否認紅磡警署內非禮女警。(資料圖片/朱棨新攝)

錄影會面時稱以數白欖方式教學

控方結案陳詞指，被告在錄影會面與庭上作供有兩個版本。被告在錄影會面稱，他以數白欖方式教X如何區分牌照調查和刑事調查的文件。惟被告自辯時卻稱他伸出雙手比擬刑事和牌照調查，以教導X如何分類，直至盤問時才承認遺漏了說數白欖一事。

至於非禮事件，控方指被告在下班時間擁抱事主時無他人在場，被告自辯稱一定無觸碰X，其後又說不排除碰到X，惟即使是意外觸碰亦會有感覺。丘官亦一度謂被告的辯解「亂晒籠」。

控方認為被告雙手毋須貼近X

控方質疑，被告為何會事隔約9個月才突然記起庭上說法。暫委裁判官丘國新亦一度模仿伸直雙手的動作稱，並稱：幾廿歲人都未聽過會這樣數白欖。控方指，即使被告當時在教導X，也毋須坐近X和雙手貼近X，其行為完全不必要。此外，X沒有遭被告針對，沒動機誣衊被告，是誠實可靠證人。

辯方質疑X未趁機會向外籍警司投訴

辯方陳詞時指，被告的辦公室門常開，會有人進出，質疑被告怎會在那麼開放的環境犯案，並質疑X作為受過訓的專業女警，當時被捉緊雙手，她所述行為已屬普通襲擊罪，卻沒趁外籍警司入房叫被告做事時作出投訴，形容為匪夷所思。

辯方指事主疑想調職誣告

辯方續指，X工作得不如意，力不從心，處理的案件有積壓，她在盤問下亦迴避回答是否不服被告。非禮事件屬誣告，因為X想調離小隊，或想被告被調離，而X在案發後申請調走，可見她早有調走的心思。丘官質疑，調走只要申請便可，何必砌詞誣告被告？辯方重申不容抹殺可能性。

指X敏感易喊

辯方又指，X的質地「敏感易喊」，盤問下容易表現激動和眼框泛紅，其X母供稱X在25年來都沒說過謊，辯方力陳X有機會虛構非禮，並就襲擊罪誇大其詞，求法庭裁定她非誠實證人，裁定被告無罪。

案件編號：KCCC1245/2025