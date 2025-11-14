高級督察警署捉女警手及拍臀　官斥知法犯法侵犯下屬　囚9周

高級督察梁閏成涉嫌以指導女下屬為由，在警署內捉實女警雙手，又趁二人單獨時擁抱及拍她的臀，從而被控普通襲擊和非禮兩罪。案件今(14日)在觀塘法院裁決。暫委裁判官丘國新未接納被告指事主未向曾出現的外籍警司投訴，及指女方為想調職而誣告的說法，又認為被告的供詞不可信，裁定他兩罪成立。丘官又稱，事件在警署發生，被告知法犯法，身為上司侵犯下屬，須判即時監禁，考慮被告前途盡毀，減刑1周，判囚9星期。涉及捉手的普通襲擊罪則罰款6千元。



辯方指被告是名好上司，罪成將令他受嚴重懲罰，並將損失約500萬元退休金。丘官准被告保釋等候上訴。



被告梁閏成（56歲，警務高級督察），被控於2025年2月18日，在九龍紅磡公主道99號紅磡警署某室內，襲擊及猥褻侵犯女子X。

自辯時加插新情節

暫委裁判官丘國新裁決指，被告自辯時就捉X手一事作供時，臨時加插錄影會面沒提及的情節，即他伸出雙手比擬分類牌照和調查科的案件。惟辯方盤問X時，並未提及分類案件一事，被告其後接受控方盤問方稱說漏了，證供令人難以置信。

即使教導無必要伸出手

此外，當被告被問到有無接觸到X時，他肯定地稱沒碰到X，但不知道X有無碰到他。丘官認為，即使被X意外碰到，被告也會感覺到，其回答令人費解。即使被告要教X分類案件，也無必要伸出手教導。丘官裁定，被告並不誠實可靠，沒有道出事實，不接納其證供及庭上解釋。

X霎時間無作投訴非無可能

辯方質疑，X無可能不告訴其母她被拍臀，又指X無可能被捉實手，但無向其後入房的警司投訴，以及X因不服被告因而誣陷他。丘官逐一反駁指，X與Y描述事件沒有關鍵矛盾；被告是小隊主管，捉手事件事出突然，霎時間沒向警司投訴並非無可能；X與被告工作和諧，她是在案發後才有調隊想法。官直言，辯方的說法「沒有半點說服力」，不構成合理疑點，接納事實有如X所述，被告捉實雙手，和故意兩度正面攬住X，並拍X臀部和胸貼胸的行為屬於普通襲擊和非禮，裁定兩罪成立。

辯方指罪成令被告受很嚴重的懲罰

辯方求情指，被告的畢生志願是當警察，他任職警員37載，職至高級督察，月薪約9萬元。罪成令他受到很嚴重的懲罰，包括500多萬元退休金，未來3年約300多萬元薪酬，以及每月約3萬元的長俸。被告是名好上司，盡心教導下屬，他也是名好丈夫和好兒子，他孝順顧家，不煙不酒，生活簡樸。

官稱非禮不可以判緩刑

辯方指，涉案的襲擊行為是他執業19年來處理過較輕微的普通襲擊行為；非禮行為亦非最嚴重一例，希望判處非監禁刑罰或緩刑。丘官聞言連聲反駁「非禮唔可以判緩刑架喎」，辯方改稱想取背景報告。

丘官休庭考慮後判刑，指他不懷疑被告職至高級督察必定有良好工作表現，亦知道被告有良好的個人和家庭背景，因此不浪費時間索取報告。

案件編號：KCCC 1245/2025