宏福苑︱宏志閣居民特意帶蛋糕上樓過生日：一家人齊齊整整去慶祝

未受大火波及的宏志閣，今日（17日）是第二輪最後一天讓居民上樓執拾。居民李小姐特地帶著蛋糕重返單位，坦言過往每年都會在家慶祝生日，希望爭取更多時間留在單位與家人齊齊整整過生日。另一邊廂，市民蔡女士欲與親人在屋內拍照留念，卻因當局嚴格執行每次限4人上樓的規定而夢碎，只能在大堂與樓上之間無奈輪替，期望政府在執行指引時能兼顧人情。



居民李小姐特地買蛋糕上樓為家人慶祝生日。（馬耀文攝）

居民李小姐表示，每年都會在家中慶祝生日，而家人亦生日在即，於是今日特地買蛋糕重返單位慶祝，希望一家人齊齊整整慶祝，又坦言：「屋企始終係我哋嘅地方，我哋都希望喺上面爭取多啲時間去我哋想做嘅嘢。」

對於政府有意收購業權，她認為現時掌握的資訊不足，根本無從抉擇，形容是只能「硬食」，她促請政府召開業主大會，如若政府「以情為先」，要給予業主應有的尊重，更應該以公開透明的方式讓居民清楚了解最新進展。

居民李小姐特地買蛋糕上樓為家人慶祝生日。（馬耀文攝）

而蔡女士則陪同親戚上樓執拾，她表示本希望6名親人在單位合照留念，卻因當局嚴格執行4人上樓的規定，因而未能如願，親人只能大堂與樓上之間輪替上樓。她理解當局限制上樓人數的做法，但認為缺乏彈性，「話影張相，好快落返嚟，佢話（人員）都唔可以。」她指，之後仍有機會上樓，希望傳媒能代為向政府反映，酌情處理給予10至15分鐘的寬免時間，促請政府在執行指引時能兼顧人情。