宏福苑︱宏志閣73歲老街坊不糾纏往昔　擬賣業權：轉環境過新生活

大埔宏福苑五級大火中，未被波及的宏志閣居民，繼去年12月後第二次分批上樓執拾。73歲老街坊謝先生（John）接受《香港01》訪問時憶述種種點滴，由入伙時購買的貴價傢俬、鄰居女兒的「神奇」擊掌，至相熟街坊在火劫中離世，百般滋味在心頭。奈何事過境遷，人生路長，他認為不應再糾纏過去43年宏福時光，決心斷捨離，願意出售業權：「內心已經say goodbye（說再見）‥‥‥唔好糾纏，快啲過新生活！」



謝先生搬到石崗新村展開新生活。（蔡正邦攝）

謝先生今日再返家園，形容單位沒有變動、沒有發霉：「上次冇執嘅執返晒，已經冇咩剩低。」他自覺已經做到斷捨離，慨嘆：「43年喇，要轉換環境呀！內心已經say goodbye（說再見）。」他現時與妻子、外母等家人住在石崗新村，家當全搬到這裡，期望有新開始，「43年喇，要轉換環境啦‥‥‥唔好糾纏，快啲過新生活！」

由於妻子需要覆診，今日謝先生只偕同3名幫工上樓，「佢想改期，但我哋叫唔好，都知心目中有啲咩，斷捨離囉！」今日1小時內極速執完，雪櫃、雙人床、櫥櫃通通不要，連入伙時斥資6900元購買的貴價3座位紅木沙發和櫃等，早前已決意找清潔公司丟棄；另一個當年值4300元、與弟弟在倫敦戲院附近「一人買一個」的花梨木櫃，謝先生帶走了。

謝先生又憶述，雖然宏志閣安然無恙，但一位護士舊街坊遷往宏泰閣後葬身火海，令他十分痛心，種種點滴湧上心頭，眼泛淚光稱：「佢有兩個女，好似樣，相距11年，一歲時走嚟我鐵閘同我擊掌；11年後細女出世，又係咁撞到佢，又擊掌，幾神奇。」

時光一去不復返，今次是謝先生最後一次回家，臨走前他向家園道別，「有感應的（住所），仲有3個心愛嘅盆栽犧牲咗，同我擋咗（災難）。」

一開始政府提出以6,000元一呎出售業權，謝先生接受卻惹來批評，他強調是個人意願：「1984個單位，個個唔同、際遇唔同、環境唔同，你有你選擇，甚至乎我5,000蚊都賣，自由轉讓呀！6,000蚊都OK，政府而家8,000蚊，我當Bonus（獎金）。」

他認為，保留宏志閣其實已不切實際：「如果一至七幢拆，得返一座，好多嘢要跟尾，以我年紀無精力同佢對抗，單幢樓的管理費呢？」因此他願意出售業權。但謝先生亦表示，每個人的決定不同，他的意願不代表其他街坊。

謝先生續稱，之前宏福苑大維修每戶共六期維修費逾18萬元，據他所知，第五、第六期各2萬多元工程費因未交予宏業，有望可以「回水」，因此他亦不打算糾纏是否有業主大會，「唔好諗住有咩期望，唔好諗住有咩人幫你，時時刻刻做好心理準備點樣面對。」

宏志閣居民今日（15日）繼續分批上樓執拾。（羅敏妍攝）

政府早前公布，如6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。

據了解，獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，於5月12日晚上的簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。

宏志閣居民一連五天（5月13日至17日）分批再次上樓執拾。（政府新聞處文件截圖）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

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