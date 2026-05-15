宏福苑︱宏志閣母子畫畫貼窗喻愛回家　感業權問題複雜資訊不清

大埔宏福苑五級大火，除7幢災廈居民早前獲准上樓執拾外，未被波及的宏志閣亦第二次分批上樓。今日（15日）所見，有居民與兒子合力繪畫，在家園窗上貼上畫作，表達愛宏福苑、愛回家。



對於政府提出收購未被波及的宏志閣業權，有居民直言難捨心頭好，不欲出售；亦認為當局資訊混亂。



高小姐和孩子畫畫貼在窗邊，表達愛宏福苑、愛回家。（羅敏妍攝）

高小姐自小在宏福苑宏志閣長大，出嫁搬走後還經常與孩子返娘家，對這裡充滿感情。她表示，家人在第一次回家執拾時已取去貴重物件，今日再執拾次要的，時間充裕。

她和孩子更合作繪畫，用彩虹和心形圖案表達愛宏福苑的感受。高小姐說：「早兩日收到消息話電視劇《愛回家》做完吖嘛！小朋友都有睇，我又覺得愛回家呢三個字好有意思，唔係只係宏福苑，喺香港居住嘅，有間屋，租又好買又好，都想每日辛苦完後返屋企有個安樂窩。」他們落樓前，將圖畫貼在家中窗戶。

高小姐續稱，現階段父母未決定是否出售業權：「我哋係一手業主，40幾年有感情，呢件事唔係居民想吖嘛，係心噏，但呢度又係好鍾意，好難取捨呢一刻。」而且她擔心日後要閱讀大量法律文件，感到無助。

她認為出售業權情況複雜，「要了解好多嘢。」惟當局資訊不清，一般巿民亦不太懂相關程序，更遑論長者，故希望尋求法律意見，「我哋咩都唔識，冇人主動抽手埋嚟幫，議員去晒邊呢？」

宏志閣居民李先生今日（15日）返回單位執拾，明確表示會行使個人選擇權拒絕賣樓。（羅敏妍攝）

居於宏志閣17樓的李先生，今日亦返回單位領取日用品。面對政府提出的收購建議，李先生表示暫不考慮：「學司長話齋，佢都話係要個人選擇，其他人要唔要賣其實同我無乜太大關係，我自己選擇唔賣咁咪唔賣囉！」

他指宏志閣是其心頭所好，當初買樓時與妻子走遍全港視察逾百個單位，最終因環境優美舒服而選擇落戶宏福苑，入住約3年：「我哋都唔介意佢（宏福苑）40幾年樓（齡），我哋照買。」詎料發生意外。

對於宏志閣的維修費料3,000萬，或需由業主承擔。李先生態度存疑，認為目前政府資訊混亂：「佢而家咁講啫，但都未必係真㗎嘛，而家日日講嘢都唔同」。他強調，單位沒受火災直接波及，且對社區有感情，不介意旁邊大廈的狀況。

他不欲透過「一戶一社工」或解説員收集居民意見，希望能召開業主大會，認為「業主大會公開透明，喺個場點埋票話畀全世界人聽有幾多個人係真係咁諗」。

宏志閣居民今日（15日）繼續分批上樓執拾。（羅敏妍攝）

政府早前公布，如6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。

據了解，獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，於5月12日晚上的簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。

宏志閣居民一連五天（5月13日至17日）分批再次上樓執拾。（政府新聞處文件截圖）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

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