鄧耀昇被申請破產　鄧稱剛出售西貢物業　若9月未還款不反對呈請

已故「舖王」鄧成波的兒子鄧耀昇，近月先後遭三度申請破產，其中一案今（29日）在高等法院處理。呈請人的律師庭上指，鄧耀昇拖欠約1100萬元，雖然鄧成波遺產的其中一項物業近期以1.73億元出售，但該物業抵押予銀行，而拖欠銀行多少款項等資料仍欠奉，因此繼續是次呈請。鄧耀昇的律師則指，物業完成交易後，將可以向呈請人還款，又承諾若未能在9月14日或之前還款，將不會反對是次破產呈請。法官把案件押後至9月21日再訊。



呈請人利盛發展有限公司，向鄧耀昇提出破產呈請。

律師指鄧耀昇(圖)承諾，若9月中仍未能還款，將不反對呈請。（鄧倩螢攝）

鄧耀昇近月被三度申請破產，他的兩名兄長亦有被呈請。(黃浩謙攝)

鄧家剛以1.73億出售西貢物業

法官指，鄧成波遺產中其中一項位於西貢的物業，以1.73億元出售，問呈請人是否繼續是次呈請。呈請人的大律師稱是，並指該物業於本年8月才完成交易，尚有兩個月時間。同時，該物業抵押予銀行，但鄧耀昇未有透露拖欠銀行多少款項等資料。呈請人的大律師又透露，鄧耀昇拖欠呈請人約1100萬元。他除了本案外，並涉另兩宗破產申請，質疑鄧耀昇是否可向呈請人還款。

承諾若9月未能還款將不反對呈請

代表鄧耀昇的大律師則要求押後，指物業完成交易後，將可以向呈請人還款，又指鄧耀昇透過出售物業所得的款項，較欠下呈請人的款項多。鄧耀昇並承諾若未能在9月14日或之前向呈請人還款，之後將不會反對是次破產呈請。

法官最後把案件押後至9月21日再訊。

鄧家早前出售西貢工業及倉庫大廈

根據資料顯示，鄧成波家族曾持有西貢康定路1號工業及倉庫大廈，物業之後淪為銀主盤。上市建築商安保工程日前宣佈，以1.73億元連一份約8萬元租約買入該物業。

此外，寶元財務有限公司於上月，向鄧耀昇提出破產呈請，該案排期至6月30日聆訊。華僑銀行則於本月份3案，向鄧耀昇、其胞兄鄧耀邦和鄧耀文提出破產呈請，案件排期至8月18日聆訊。

案件編號：HCB 2367/2026