建遊艇停泊設施｜布廠灣租戶要求押後收地及重置　發展局倡另投地

政府決定在香港仔避風塘擴建部份加設遊艇停泊設施，將收回鄰近黃竹坑布廠灣臨時工業區全部1.2公頃政府土地，89個從事船隻維修工作的租戶，須於今年底前搬走。工業區管理委員會表示，雖然政府表示會按租戶面積大小作出賠償，但時間過於倉卒，當局也沒有任何安置方案，要求至少延遲遷出時間至兩年後，及提供地方重置，強調相關運作無法在多層標準工廈內實施，必須在岸邊進行。



發展局表示，該臨時工業區短期租約均訂明，政府可給予不少於一、三或六個月的通知期終止租約，不設重置安排或金錢補償安排，建議租戶可入標租用鴨脷洲海旁道一幅空置船廠用地。局方指租戶主要是修理船隻機械的個別零件，並非製造或維修整艘船隻。



俯瞰布廠灣臨時工業區，儼如一個小社區。（王海圖攝）

俯瞰布廠灣臨時工業區，儼如一個小社區。（王海圖攝）

俯瞰布廠灣臨時工業區，儼如一個小社區。（王海圖攝）

政府收到發展遊艇停泊設施 限令租戶今年底前搬離

政府1980年代因發展鴨脷洲，將位於鴨脷洲海旁一帶的船廠安置到對岸的布廠灣。89個租戶設立「布廠灣工業區」入口，有管理委員會，自行在區內興建停車場、碼頭和洗手間。

40多年後，發展局的「躍動港島南辦事處」決定在香港仔避風塘擴建部份發展遊艇停泊設施，以推動「遊艇旅遊」。因應政府計劃在2027年上半年或更早時間為遊艇泊位發展進行招標的目標，發展局今年1月通知租戶須在今年年底前搬離。

租戶設立「布廠灣工業區」入口。（洪戩昊攝）

租戶自行在區內興建停車場。（洪戩昊攝）

租戶要求延遲遷出時間至2年後及政府覓地重置 稱必須臨海作業

租戶之一的布廠灣臨時工業區管理委員會秘書石女士表示，據他們了解，原先只有約20個租户需要遷出，豈料上個月政府「改口」指全數89個商户均要走，時間倉卒，加上沒有任何安置方案，令商户大感茫然。

石女士強調，他們無意阻礙政府發展，但認為最低限度要延遲遷出時間至兩年後，及找到安置地方，尤其是他們從事海事維修、船用引擎測試等工序必須臨海測試、臨水作業，並需重型機械、高樓底、開闊場地及靠泊便利條件，相關運作無法在多層標準工廈內實施。她表示，政府表示會按租戶面積大小作出賠償，但金額會否調整，現時均屬未知數。

布廠灣臨時工業區管理委員會秘書石女士。（王海圖攝）

心情沉重啦。基層生意，做啲手作嘢，突然間你話要走就走。我啲大型機器點搬呀？況且仲要冇地方安置。 布廠灣臨時工業區管理委員會秘書石女士

發展局：租約列明通知期最多6個月及不設重置安排 考慮發特惠津貼

發展局表示，布廠灣臨時工業區內所有短期租約均訂明，政府可給予不少於一、三或六個月的通知期終止租約；租約不設重置安排或金錢補償安排，一如其他受發展影響的商業運作，政府不會提供「一換一」或無縫銜接的場地調遷安排。局方表示，考慮到布廠灣臨時工業區的歷史背景，政府初步計劃向合資格租戶發放特惠津貼。

布廠灣臨時工業區員工除了生計外，他們現時更需為前景擔憂。（王海圖攝）

布廠灣到處也是辛勤工作的人。除了生計外，他們現時更需為前景擔憂。（王海圖攝）

發展局反駁必須臨海作業之說 指租戶主要修理船隻機械個別零件

對於租戶表示必須臨海作業，發展局指布廠灣臨時工業區租約作業主要是修理船隻機械的個別零件，例如內燃機、發電機、波箱、尾軸、水泵等，並非製造或維修整艘船隻。據局方觀察，其作業有別於香港仔避風塘內另外一些作造船或維修船隻用途、或作船廠用途的短期租約，即鴨脷洲海旁道和深灣道附近船廠，它們才主要為本地船舶提供維修和保養服務。

發展局表示，躍動港島南辦事處會為有意重置業務的經營者，提供規劃及土地行政方面的諮詢和協調服務。地政總署會就鴨脷洲海旁道一幅空置船廠用地，以公開招標的方式進行招租，布廠灣臨時工業區租戶可按其營運情況，考慮競投有關用地。