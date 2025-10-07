遊艇經濟｜業界倡加建上岸設施方便旅客消費　議員料遊艇交易增

新一份《施政報告》提出發展「遊艇自由行」，海事處處長王世發日前接受報章專訪指，海事處已物色了5個過夜錨泊區，包括淺水灣、赤柱灣等水域，並將於2026年下半年起分階段推出「拆牆鬆綁」措施。香港遊艇業總會主席周基倫今早（7日）在電台節目受訪時表示，當局方向正確，不過除泊位外，亦需要考慮增加上岸設施，讓旅客可上岸消費。



至於當局以喜靈洲為例，指本港遊艇泊位整體充足，但局部緊張，周基倫認為喜靈洲位置偏遠，即使有泊位亦沒有遊艇會使用，「地方冇人去等如冇」。經民聯立法會議員陸翰民則指，本港買賣遊艇免稅，認為當局「拆牆鬆綁」後，加上「港艇北上」等措施，可令本港一手、二手遊艇買賣增加。



大嶼山遊艇會。（資料圖片/譚曉彤攝）

現時外地遊艇訪港前，須先在遊艇會或碼頭預留泊位；入境後只可在其申報的位置停泊，不能隨意前往其他區域。當局「拆牆鬆綁」後，外地遊艇訪港前毋須再預留泊位，更可在香港境內自由航行，及在政府指定水域停泊。海事處已物色了5個過夜錨泊區，分別是淺水灣、赤柱灣、大潭灣、大澳和西貢企嶺下海。

周基倫在港台節目《千禧年代》表示，當局發展方向正確，至於泊位數量「要試咗先知」，而當局物色的5個錨泊位置都「靜水啲」，而且不在航道上。他續指，「玩開船好少過夜」，但海事處如增加錨泊位，便「多啲人知有選擇」可以考慮更多遊艇活動。

須增建泊岸設施 如設長浮板、洗手間、垃圾收集處

不過，他認為要發展「遊艇自由行」，泊位只是其中一個元素，旅客上落船亦是一個問題，需要增加泊岸設施，以便旅客上岸消費，簡單如增設一些長浮板，另外洗手間及垃圾收集處亦需考慮提供。

王世發表示，本港目前的泊位供應「局部緊張、整體充足」，又以喜靈洲為例，指該處附近有500個泊位，但使用的船不多。周基倫表示不同意，認為本港遊艇泊位仍然不足，指喜靈洲太遠，「地方冇人去等如冇」。

當局同時會擴展船長考核機制至香港境外，並正與內地8間考試及培訓機構洽談合作，授權機構為當地船長考試和培訓，之後可獲本港水域航行資格。周基倫認為可吸引更多船長來港，因以往船長在港航行都要接受本地培訓。他補充指，「如果外國都可以會更好」。

陸翰民在同一節目中表示，海事處揀選的5個錨泊區都接近熱門旅遊地，可以便利旅客上岸從事其他旅遊活動，但上岸設施有需要增加。他舉例指赤柱有碼頭設施，雖然要與其他船隻共用，但目前應足夠應付需要，如市場越來越大便要考慮增加相關設施。

倡打造南丫島為旅遊區 參考新加坡度假勝地聖淘沙

他續指，當局是「行出咗第一步」，令遊艇訪港時，在香港境內更便利。不過，遊艇會的發展及融資亦需留意，如南丫島， 他建議可將南丫島打造成如新加坡聖淘沙般的旅遊區，或發展「跳島遊」等。

陸翰民又指，越來越多企業會租遊艇，與一些高級管理層出海遊玩，不過發展「遊艇自由行」等涉及多個政府部門，認為政府在協調時要注意。他另說，本港遊艇買賣免稅，如日後做到「港艇北上」， 香港遊艇可多次往返中港兩地，相信一手、二手買賣遊艇會越來越多。