布廠灣改建遊艇設施　擬片區方式招標　可供200泊位和250私宅單位

政府擬擴建香港仔避風塘作為遊艇旅遊綜合發展，發展局今日向南區區議會提交文件指，遊艇停泊設施將佔約11公頃水體，可容納200艘遊艇；另計劃收回布廠灣臨時工業區，連同乘風航用地，佔地約1.16公頃土地，除提供遊艇陸上附屬設施，亦將建私人住宅，料可提供約250個單位。當局指，收回該幅土地地後，連同水體以「片區」形式讓市場競投作綜合發展。



擬議遊艇旅遊綜合發展的模擬圖。 (南區區議會文件)

加入私人住宅元素 稱提升項目財務可行性

發展局指，去年就發展遊艇停泊位徵集市場意見，共收到8份來自本地或海外遊艇停泊設施營運者等意向書，普遍認同政府增加泊位以推動遊艇旅遊的舉措，並認同香港仔擴建避風塘的部份為理想選址，由於發展遊艇泊位需配備陸上後勤設施，大多認為要騰空整個布廠灣臨時工業區及乘風航用地作整合發展。

當局指，布廠灣臨時工業區是唯一連接擬議遊艇停泊設施選址的政府用地，政府同意收回這幅土地連同水體，以「片區」形式讓市場競投作綜合發展。

文件提到，遊艇停泊設施將佔約11公頃水體，可容納200艘遊艇；至於布廠灣臨時工業區連同乘風航用地，佔地約1.16公頃土地，除提供遊艇陸上附屬設施，例如餐飲、遊艇補給、基本修理、停車場等，亦將加入私人住宅元素，「以提升項目財務可行性及更好釋放土地潛力」。當局預計可提供約250個私人住宅單位。

整個項目總地積比率為4倍，總樓面面積不多於46,400平方米，包括不少於8,800平方米的樓面面積作為遊艇陸地的附屬設施。建築物不高於主水平基建上130米，梯級式漸次下降。

擬議遊艇旅遊綜合發展的模擬圖。 (南區區議會文件)

在新建東面防波堤建行人步道 連接海洋公園海濱長廊

另外，當局會改建現有布廠灣防波堤作為公共休憩空間，由未來的發展商負責管理及維護，並於「合理時間內開放予公眾使用」，另考慮容許舉行「具吸引力的活動」，讓項目部份與公共休憩空間連接的樓面面積，作開放予公眾的餐飲設施用途。

當局計劃在新建東面防波堤上擬設置公共休憩空間及公眾登岸設施，並建造行人步道連接至海洋公園水上樂園旁的海濱長廊一帶。新公眾登岸設施將整合至東面防波堤上，當局正與海洋公園公司商討，建議委託海洋公園一併管理行人步道、公眾登岸設施和新建東面防波堤公共空間。

發展局指，布廠灣臨時工業區目前仍有91份短期租約，當局已告知租戶須在年底左右搬出。另外，項目發展亦影響14組私人繫泊設施和12艘作為登岸浮躉用途的船隻，目標今年底完成所有遷移。

當局將於第2季展開法定改劃程序，如順利完成，目標2027年上半年就發展項目進行現金招標。