建遊艇停泊設施｜布廠灣租戶不滿全面收地　發展局：35%工場營運

政府決定在香港仔避風塘擴建部份加設遊艇停泊設施，將收回鄰近黃竹坑布廠灣臨時工業區全部1.2公頃政府土地，89個從事船隻維修工作的租戶，須於今年底前搬走。租戶指政府去年表示只有20個商户需遷出，豈料今年一月忽然「改口」全數無得留下。工業區管理委員會形容「突然間瞓醒就好似被人趕走咁樣」，他們計劃向特首李家超陳情。



發展局則表示，去年2月約見租戶時，已向他們解釋發展構思，並表示視乎市場反應，部分甚至整幅用地或須用作發展。局方又指，地政總署近年先後五次進行實地視察，每次均發現只有25%至35%工場正在營運，近期探訪期間留意到有部分工場仍在運作，但整體上工場的作業並不活躍，地區不時有聲音表示這幅政府用地未被善用。



俯瞰布廠灣臨時工業區，儼如一個小社區。（王海圖攝）

1980年代因發展鴨脷洲 海旁一帶船廠安置到布廠灣工業區

政府1980年代因發展鴨脷洲，將位於鴨脷洲海旁一帶的船廠安置到對岸的布廠灣。89個租戶設立「布廠灣工業區」入口，有管理委員會，自行在區內興建停車場、碼頭和洗手間，儼如一個小社區。40多年後，發展局的「躍動港島南辦事處」決定在香港仔避風塘擴建部份發展遊艇停泊設施，以推動「遊艇旅遊」。

指政府去年稱約20租户才需遷出 今年1月改全部89個都無得留低

租戶之一的布廠灣臨時工業區管理委員會秘書石女士指，政府第一次向租戶表達收地意向是2025年2月，當時表示為配合發展需要，有約20個商户需遷出，豈料今年一月時政府忽然「改口」，指全數89個租户均須於年底前遷出。她指時間倉卒，加上沒有任何安置方案，令商户大感茫然。

鴨脷洲海旁船廠80年代遷移到布廠灣 89個租戶建出小社區

租戶設立「布廠灣工業區」入口。（洪戩昊攝）

租戶自行在區內興建停車場。（洪戩昊攝）

批評家訪更像通知 計劃向特首李家超陳情

石女士指政府去年2月首次提出收地，但近期才第一次詢問租戶意向。躍動港島南辦事處「家訪」，着每個租戶填表，收集意見，包括會否繼續經營等。她指比起諮詢，家訪其實更像通知。面對態度強硬的政府，他們計劃向特首李家超陳情。

𠵱家係等㗎咋。我哋都完全唔知發生咩事，突然間瞓醒就好似俾人趕走咁樣。 布廠灣臨時工業區管理委員會秘書石女士

布廠灣臨時工業區管理委員會秘書石女士。（王海圖攝）

發展局表示，過去兩年的施政報告提出，由市場在香港仔避風塘擴建部分等選址興建和營運新遊艇泊位，以推動遊艇旅遊。該處是遊艇泊位的合適選址，並與鄰近海洋公園和酒店設施產生協同效應，預計提供200個泊位。

發展局：去年約見租戶時表明「部分甚至整幅用地或須用作發展」

局方指躍動港島南辦事處去年1月就發展遊艇泊位，邀請市場提交意向書。邀請文件初步提出利用布廠灣臨時工業區部分用地、約0.3公頃，作遊艇陸地附屬設施，並同時詢問是否須要納入其餘約0.9公頃用地作發展。

局方稱辦事處發出邀請文件後，即時約見布廠灣臨時工業區租戶，向他們解釋發展構思，並表示視乎市場反應，「部分甚至整幅用地或須用作發展」。

布廠灣臨時工業區員工除了生計外，他們現時更需為前景擔憂。（王海圖攝）

8份意向書普遍需整個工業區土地方可滿足遊艇旅遊發展需要

發展局其後共收到8份來自本地及海外遊艇泊位營運者等的意向書，普遍認為騰空整個布廠灣臨時工業區方可滿足遊艇旅遊發展需要；南區區議會普遍支持發展建議，認為可推動地區經濟，尤其是飲食業和零售業。故此局方同意應騰出整幅用地以支援發展，因此有須要收回這幅土地的部分或全部以支援發展和其他兼容用途。

布廠灣臨時工業區員工除了生計外，他們現時更需為前景擔憂。（王海圖攝）

地政總署實地視察均發現最多35%工場正在營運

發展局表示，地政總署近年先後五次進行實地視察，每次均發現只有25%至35%工場正在營運，地區不時有聲音表示這幅政府用地未被善用，建議政府應整合現有用途，活化社區並帶來環境改善。近期探訪期間留意到有部分工場仍在運作，但整體上工場的作業並不活躍。