碗甲醛｜1種碗加熱釋甲醛超標8倍！恐傷腎白血病！消委會4招選購

仿瓷碗危害｜仿瓷碗輕巧、耐摔，成為不少家庭、餐廳的首選。然而，央視早前揭發市面上大量的仿瓷餐具，遇熱會釋放甲醛，長期使用恐致白血病！不只仿瓷碗，還有陶瓷碗、保溫杯等，若選錯極易損害身體健康。到底怎麼選才安全？



低檔的仿瓷碗，在倒入熱水時就已產生輕微甲醛，裝熱油時甲醛值更超標近8倍。（26287307128@小紅書）

仿瓷碗危害｜低質仿瓷碗甲醛含量超標近8倍

仿瓷碗是由「三聚氰胺–甲醛樹脂」製成（簡稱密胺樹脂），質地平滑，手感跟真正的瓷器相似，故稱為「仿瓷」，耐熱性較好，常被當作兒童餐具。據《央視網》報道，記者分別買了一款陶瓷碗，以及價值10元的中檔仿瓷碗、3元的仿瓷碗來進行對比測試。結果發現，陶瓷碗和中檔仿瓷碗即使裝熱水、熱油，甲醛的差別只在0.03毫克左右，但低檔的仿瓷碗，在倒入熱水時就已產生輕微甲醛，裝熱油時甲醛值更超標近8倍。

不鏽鋼餐具304都有假！檢測液1滴驗真偽劣貨傷肝腎+消委會選購3招

仿瓷碗、陶瓷碗分別 陶瓷碗 仿瓷碗 主要材質 天然黏土、瓷石 三聚氰胺-甲醛樹脂 外觀質感 表面為釉面，有光澤感 表面光滑，顏色鮮艷 重量 較重 極輕 耐熱溫度 極高（通常>1000°C） 較低（–30℃至120℃），最高可達140℃ 危害 劣質的彩釉可能含鉛、鎘等重金属。 溫度逾100℃或裝酸性食物易釋放甲醛傷腎

仿瓷碗危害｜攝大量甲醛嘔吐傷腎 甚至死亡

據食物安全中心的資料顯示，甲醛存在於多種動物和植物身上，若吃下小量不會造成急性中毒，但吃下大量則會引起嚴重腹痛、嘔吐、昏迷、腎臟受損或死亡。

南京東南大學化學化工學院副院長楊洪接受採訪時解釋，通常仿瓷碗只要到200℃以上才會分解，在常溫下並無毒性，裝熱湯也沒問題（即100℃）。但若果是部分小型廠商因對熱反應條件、溫度、PH值等控制不當，可能會導致甲醛殘留在成品中，一遇熱便會釋出。此外，一些不法廠家為降低成本會用尿素和甲醛混合，製作成尿素甲醛樹脂，這類材料到100℃左右就會分解。因此購買仿瓷碗時要留意碗底有無標示「廠商」等信息以及生產許可。

消委會檢測了30款陶瓷碗杯，結果發現有11款在邊緣位置，檢測出不同濃度的鉛，4款檢測出鎘。（magnific）

不鏽鋼碗爆炸！女子用不鏽鋼碗裝熱油毀容！3種碗高危 用咩碗啱？

陶瓷碗危害｜消委會測試陶瓷碗釋鉛鎘損神經

不過，有危險的並非只有仿瓷碗。早前，消委會檢測了30款陶瓷碗杯，結果發現有11款在邊緣位置，檢測出不同濃度的鉛，4款檢測出鎘。若過量攝取，鉛會損傷中樞神經系統，鎘則會傷腎。對此，消委會建議，選購時，要留意以下幾點

消委會選購4建議

1. 購買前要認清是否標有食品安全標準（如內地國家標準 GB）、食品接觸標誌，以及是否可用於微波爐和洗碗機。

2. 若表面有破損、裂紋、刮痕，勿買。

3. 要避免碗內有鮮豔顏色（如紅、黃、橙）或凸起的釉彩圖案。

4. 忌使用古董陶瓷、未標明食品用途的器皿來作餐具。



有些商家為節約成本會以次充好用201不鏽鋼來製作保溫杯，若長期使用會攝入錳、鉻等重金屬，極易中毒。（AI生成圖像）

不鏽鋼鍋含鉛？醫警告5情況恐鉛中毒腸漏症！挑選2技巧＋使用禁忌

保溫杯危害｜黑心商家用「201工業鋼」！警惕2標識

央視早前亦曾報道，若僅從不鏽鋼材料成本來看，316不鏽鋼比304高出約4元（人民幣，下同），304比201高出約2元。有些商家為節約成本會以次充好用201不鏽鋼來製作保溫杯，若長期使用會攝入錳、鉻等重金屬，極易中毒。因此挑選保溫杯時，最好選擇316、304不鏽鋼以及標識齊全的保溫杯。若看到「進口優質不鏽鋼」、「特級不鏽鋼」等模糊不清的標識時，要警惕。