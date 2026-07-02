七旬漢涉剪刀突插不相識女兼職　欲認傷人不獲接納　企圖謀殺罪成

七旬漢涉重返他曾任職過的遊戲機中心，並向女兼職聲稱要找手機，惟未有找到，之後折返，並突拿出剪刀向女兼職施襲及大叫：「拮死你。」女兼職被狂插多下，遊戲機中心東主在閉路電視看到情況報警。女兼職的頭、手等多處受傷，被送院接受治療，其中額頭的傷勢需縫針，部份傷勢至今仍留有疤痕。七旬漢否認企圖謀殺罪受審，陪審團今(2日)在高等法院經約3個多小時退庭商議，以6比1裁定被告企圖謀殺罪成。法官把案件押後至8月24日判刑，待索取被告的心理和背景報告，期間被告繼續還押。



被告願認意圖傷人不獲接受

被告沈松賢，79歲。他被控於2024年4月5日，在深水埗長沙灣道21號地下金寶遊戲機中心，企圖謀殺陳金意。被告願意承認有意圖而傷人罪，惟不獲控方接納。

被告沈松賢在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告與事主並不相識

控方開案陳詞指，被告於2019年12月曾在涉案的金寶遊戲機中心任兼職，工作3個月後離職。女事主陳金意於2020年在該遊戲機中心任兼職。兩人未曾共事，陳也不認識被告。

被告落閘前突稱要回店內找手機

年約50歲的陳金意早前作供指，案發日晚上11時45分左右，她在涉案遊戲機中心落閘時，被告走向她並稱在店內遺留手機，陳最終開門予被告。被告在店內尋找不足一分鐘，表示未有找到手機並離開。

事主稱被狂插好多下

陳繼續關門，惟被告再進入店內並向她說：「拮死你」，然後以剪刀刺向陳的胸口。陳大驚，推開被告和走向門口，惟被告拉著她並箍頸，令陳難以呼吸。陳在混亂間倒地，被告則繼續用剪刀刺她的臉、手臂和腳等，令她受傷流血。陳形容被告當時：「狂插……插咗我好多下。」

事主遭被告喝令唔好嘈而不敢作聲

陳曾拿圓凳試圖反擊，但遭被告扯著頭髮，因此未能打到被告。陳又大叫救命，被告則著她：「唔好嘈。」因被告當時向陳施襲，所以她不敢作聲。被告其後停手，陳則坐在地上。期間，有人走入店內，問陳發生何事，陳回應遭被告襲擊，該人聽罷未有做任何事情，警員其後亦到場。

部份位置現仍有疤痕

陳被送院接受治療，當時她的右臉、左耳、頸、左手臂和右腳等受傷，而她額頭的傷勢則需縫針。陳留醫數天後出院，部份位置現時仍留有疤痕。陳又稱，她和被告未曾一同工作，亦沒有和他發生過爭執。

被告遭警察查問時稱有爭拗

控方案情續指，遊戲機中心東主透過閉路電視看到事件，並即報警。由於被告頭部受傷，同被送院。有警員問被告發生何事，被告回應：「爭拗。」此外，警員看過東主提供的片段後，拘捕被告。

案件編號: HCCC5/2025