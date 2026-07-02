宏福苑涉訛騙案　鴻毅女助理經理准以40萬保釋　條件括不得離港

大埔宏福苑所涉的串謀訛騙案，案中被控洗黑錢的時任鴻毅女助理經理，在裁判法院不獲保釋。她今（2日）向高等法院申請保釋，法官譚耀豪聽取陳詞後，批准該女助理經理以30萬元，以及其男朋友的10萬元現金人事擔保，保釋外出。



女被告李敏（33歲，顧問公司助理經理）被控1項洗黑錢罪，指她於2019年10月16日至2025年11月30日期間，透過銀行戶口，處理1,378,500元犯罪得益。

女被告李敏在高等法院獲准保釋外出。(黃浩謙攝)

包括30萬現金及10萬現金人士擔保

法官聽取陳詞後，批准被告保釋。被告需提供30萬元保釋金，另外他的男朋友提供10萬元現金人事擔保。此外，被告在保釋期間不可離港和需交出旅遊證件，每星期到警署報到3次，以及不可接觸控方證人。

女被告所涉案件將於9月2日再提訊

女被告所涉的案件，共有9名被告，除女被告李敏外，另8名被告分別為黃俠然（40歲，鴻毅董事）、侯華健（54歲，宏業董事）及何建業（52歲，宏業時任董事）、吳躍（44歲，宏業時任董事兼註冊檢測員），以洪國偉（60歲，商人，黃的朋友）、鍾素芬（41歲，銀行職員，黃的妻子），以及涉案兩間公司鴻毅建築師有限公司及宏業建築工程有限公司，被控20項控罪，即3項串謀詐騙、兩項企圖作出傾向或意圖妨礙司法公正的作為、5項「洗黑錢」罪及10項逃稅罪。案件押後至9月2日在西九龍裁判法院再訊，其中侯建華及鍾素芬准獲准保釋。

案件編號：HCCP 513/2026