INTIQUE、HISSO等四個本土時裝品牌告別　2026上半年至少60店結業

【結業潮/結業潮2026/零售市道】2026年上半年將過，本港結業潮持續，網購競爭及業主加租等問題，繼續影響本港市道，不少地區老店、零售餐飲，甚至民生店也被迫離場，今年1月至6月經廣泛報道的結業店舖至少有60間，仍以餐飲業為「重災區」，包括多間中式酒樓及飯店，例如有65年歷史的佐敦醉瓊樓、開業46年的旺角利苑酒家。除了傳統食肆，連售賣本港街頭小吃的「元朗燒賣皇后」及旺角花園街「通達食店」也相繼離場，令不少市民感到愕然和不捨。



不過，最特別是上半年竟然有四個本土時裝品牌全線分店結業，包括「HISSO」及姊妹品牌「Story Behind」，還有「The Ash」、「INTIQUE」，成為一眾粉絲的集體回憶。鐘錶界亦有兩間老店告別，包括專售勞力士等名錶的83年歷史灣仔「馮梁記表行」、及開業67年中環「大中華表行」。另外，位於葵涌的「悅品酒店‧荃灣」（Hotel COZi‧Oasis）及油麻地Casa Hotel亦於同月結業，為今次結業統計顯示的較少見情況。



2026年單是第一季，已有至少30間店舖結業，由餐廳食肆，文具百貨，乃至一些「過江龍」亦無一倖免。到了第二季，又再有至少28間店舖結業，原因大多是因為經濟下行、生意不景，亦有店舖因為租約期滿，或是沒人接手而退休，故今年上半年累計結業的店舖至少有58間。這項數字統計為曾經《香港01》報道，實際數目可能有更多。

立法會資料研究組最新報告引述數據指出，本港餐飲業整體表現仍未恢復至疫情前水平。其中以粵式酒樓的結業數目最多，在過去8年間由1,790間縮減至1,500間，淨減少290間，平均每年約36間結業。報告更特別提到，單是今年首4個月，便有最少14間經營數十年的傳統食肆黯然結業。

餐廳食肆

阿拉丁咖喱屋

屹立銅鑼灣26年的「阿拉丁咖喱屋」4月30日光榮結業。該餐廳主打印度及巴基斯坦清真料理，並獲得本地清真認證，曾為少數族裔活動提供到會服務。由於毗鄰希慎廣場及時代廣場等商廈，也是附近打工仔的飯堂，過去更是直望時代廣場新年倒數的最佳位置。

銅鑼灣羅素街樓上舖「阿拉丁咖喱屋」早於2000年開業，店家表示，餐廳多年來見證顧客由學生變成父母，也見證銅鑼灣的變遷，惟天下無不散之筵席，由於經營環境變遷，只能決定結業。

香江花月（荃灣分店）

2022年開業的粵菜火鍋店香江花月荃灣荃灣廣場分店，於4月30日結業，餘下的佐敦分店則繼續營運。香江花月2021年新冠病毒疫情期間在佐敦開業，曾在銅鑼灣利舞臺廣場有分店，已經結業。香江花月在社交媒體發布荃灣分店日結業消息時指，感謝各位街坊多年厚愛，期待再聚。

香江花月荃灣分店將於本月30日結業。（香江花月網站圖片）

The Point Pizza & Pasta

連鎖薄餅品牌The Point Pizza & Pasta在港經營12年，高峰期曾有7間店，惟該品牌4月初宣布，位於尖沙咀The ONE商場的最後一間分店，將於5月中旬離場，即代表該品牌將全線結業。在結業倒數階段，店舖推出「88告別優惠」，即88折優惠，告別食客。

The Point Pizza & Pasta最後一間尖沙咀分店將於5月中旬結業。（The Point Pizza & Pasta圖片）

蝦蝦燒

位於佐敦的蝦蝦燒在5月17日結束營業，並指感謝顧客支持「每一單光顧、每一張笑臉、每一句鼓勵，我哋都銘記於心，滿心感恩」。該店曾推出任食優惠，惟仍難逃結業命運。有網民留言表達不捨，感嘆道「又冇一個地方玩，香港真係變咗死城」。

蝦蝦燒在社交平台Facebook宣布結業。（Facebook@蝦蝦燒 Cooking haha）

上海榮華川菜館

有51年歷史的觀塘「上海榮華川菜館」5月宣布，因近年食客「凋零得令人心碎」，店堂食業務將於8月尾停止。惟事隔不到一個月，店方宣布將提早結束堂食業務，最後營業日為5月25日。店方解釋指，由於生意情況及前景極不明朗，加上早年中風的大老闆娘，近年身體狀況指數持續變差，而店內日常壓力，全家身心都已疲累到極點，一致認為「是時候停一停、沉澱一下，讓自己喘口氣，也讓這段陪伴香港人半世紀的旅程，畫下一個溫柔的句點。」

榮華川菜館屹立於觀塘崇仁街51年，宣布堂食服務將於5月25日結束。（資料圖片）

醉瓊樓

佐敦醉瓊樓5月26日最後營業，結束長達65年的歷史。據該店第三代傳人的親友透露，近年本港餐飲業步入寒冬，雖然餐廳去年曾裝修，試圖吸引年輕客源，惟成效甚微，最終持續入不敷支，黯然離場。

翻查資料，醉瓊樓早年屬於龐大的聯營系統，上世紀70年代踏入全盛期，全港共計48間店，葉問及李小龍等都是座上客，惟如今全港只餘下3間「醉瓊樓」同名餐廳，其中灣仔醉瓊樓去年一度因經營困難預告結業，其後才傳出「喜訊」，稱幸得到業主體恤時艱，才得以重新開門迎客。

屹立佐敦65年的醉瓊樓無預警結業。（OpenRice／Whisky Pow圖片）

鴻運燒烤煌

於大埔汀角路的鴻運燒烤煌在社交平台宣布，於5月26日結業，結業公告指「多謝大家多年光顧及支持，有緣再聚」；該店曾推出任食優惠，惟仍難逃結業命運。有網民留言表達不捨，感嘆道「又冇一個地方玩，香港真係變咗死城」。

大埔汀角路鴻運燒烤煌入口。（Facebook@鴻運燒烤煌）

花園餐廳（山東街分店）

老牌港式扒房「花園餐廳」屹立香港63年，在高峰時期餐廳單是在旺角便有5間分店，不過隨着其山東街分店於5月30日結業，現時餐廳在旺角便僅存「銀行中心」分店。花園餐廳於1963年創立，是香港「鼓油西餐」的代表，其招牌食品包括「T骨牛扒」、「西冷牛扒」、「牛柳」及「雜扒餐」，熱氣騰騰的鐵板淋上黑椒汁，是許多港人的集體回憶。

有網民慨嘆可惜，形容是「接近一個時代的終結」，但亦有人指餐廳食物質素近年愈來愈差，包括2024年8月跟餐餐包改為梳打餅一包，對該分店結業不感意外，「舊師父退休，新嗰啲已唔同味，真的無以前咁好食」。

「花園餐廳」山東街分店於5月30日結業。（Threads@legogo_chan）

Lost Stars Livehouse

餐廳兼音樂表演場地Lost Stars Livehouse原本在大角咀的舊址前年結業後不久，搬到尖沙咀河內道K11 Art Mall（K11 購物藝術館）重開，惟不到兩年，再次宣布於5月底「暫別」。

翻查資料，該店於2018年由三位八十後合夥開設，初衷是推廣本地音樂人，介紹不同類型的音樂。該店定時邀請不同本地音樂人表演，劉以達、鄧建明等都曾是該店的座上客Lost Stars Livehouse在社交網站宣布結業時，未有交代結業原因，惟該店今年一月曾發帖指「2025年的餐飲寒冬艱難得很」。

餐廳兼音樂表演場地Lost Stars Livehouse宣布於5月底「暫別」。（OpenRice圖片）

好酒好蔡

位於中環主打新派中菜的名人飯堂「好酒好蔡」，曾連續9年奪得《黑珍珠餐廳指南》最高的三鑽殊榮，但已於5月30日悄然結業。該品牌由人稱「蔡老師」的蔡昊創立，他原籍汕頭，身兼國際美食評委及威士忌專家，早年回流中國後在廣州開設首間門店，其後獲麗新集團主席林建岳邀請到中環開設分店。

根據好酒好蔡的社交平台顯示，周潤發、梁朝偉、杜琪峯、謝賢、黎明、鄭秀文、陳奕迅、關之琳、黎芷珊、方力申等明星曾是座上客，另外林建岳的60歲大壽、劉嘉玲的半百壽宴，也是由蔡昊主理，球星「萬人迷」碧咸更曾邀請他的團隊到英國倫敦設晚宴，後來2016年訪港也再次到店開餐。

新派中菜館「好酒好蔡」5月30日悄然結業。（好酒好蔡FB圖片）

CENA

位於西貢市中心沙咀街的酒吧餐廳CENA 5月公布，雖然多年來一直努力耕耘，但最終無法抵擋環境變遷及業主的壓力，只能無奈6月1日光榮結業。翻查資料，該店在2016年底開業，最近或為了增強競爭力，推出200元優惠套餐，包2公升黑啤酒或蘋果酒，配新鮮薯條、馬鈴薯角或紅薯片。

西貢酒吧餐廳CENA公布今年6月1日光榮結業。（CENA Facebook圖片）

元朗燒賣皇后

在元朗擁有38年歷史的「元朗燒賣皇后」6月4日在社交平台公布，因未能與業主就租務達成「比較貼近現實的共識」，宣布即日結業。店舖以香菇豬肉燒賣起家，曾在荃灣及淘大設有分店，但均已相繼結業。

店方在社交平台Instagram發文，指「一直期盼與業主方面商討一個可供喘息的方案，唯直至死線前仍未能達到一個比較現實的共識」，故無奈選擇結業。

在元朗擁有38年歷史的「元朗燒賣皇后」今（4日）結業。（Openrice圖片）

蛇竇茶記（堅尼地城分店）

堅尼地城近年成為內地旅客打卡勝地，區內茶餐廳亦越開越多，競爭激烈下相繼有經營者結業。疫情期間開業的蛇竇茶記堅尼地城分店表示，因「經營環境困難」，該店於6月15日結業。

翻查資料，蛇竇茶記方圓百米內，曾一度有高達九間茶餐廳。蛇竇所在的街巷，便有三間相連舖位同是茶餐廳。蛇竇茶記於2022年中在堅尼地城美菲閣開設分店，結業告示稱因為經營環境困難而結業。

蛇竇茶記堅尼地城分店表示，因「經營環境困難」，於6月15日結業。（資料圖片/林遠航攝）

CACAOLAB

甜品店CACAOLAB在2023年開業時，曾憑當時售10元的「黑朱古力千層蛋撻」在網上爆紅，更掀起排隊熱潮，該店位於銅鑼灣白沙道，樓高三層佔地約3,000平方呎，更標榜設有全港首間可可博物館，惟店方於6月21日最後營業。結業前一天，不少市民專程到店光顧。

（FB@Cacaolab）

8鍋臭臭鍋

來自台灣的火鍋店「8鍋臭臭鍋 」宣布結束香港業務，唯一的葵芳分店預定在6月底結業。該品牌在社交平台表示，由於近年本地飲食市道艱難，加上葵芳分店的租約即將屆滿，經過慎重考慮後，決定於租約屆滿後暫停在香港的營運。

來自台灣的火鍋店「8鍋臭臭鍋 」宣布結束香港業務，唯一的葵芳分店預定在6月底結業。（資料圖片）

沙嗲佬

位於西灣河太安樓、擁有20年歷史的「沙嗲佬」以炭火串燒及秘製沙嗲醬而知名，是不少街坊心中的宵夜名物。不過，有網民在社交平台Facebook發布圖片，小店內貼有告示顯示「多謝支持，六月句號，租約期滿」，食客對此感到「萬般不捨」。

有網民見狀感嘆道：「租金，物價上升，成本上升令人對食物要求都失去了熱誠，長遠只會令大家都沒有了美食！」

「沙嗲佬」以炭火串燒及秘製沙嗲醬聞名，是不少街坊心中的宵夜名物。（Openrice圖片）

廣發茶餐廳

位於荃灣石圍角邨、有45年歷史的「廣發茶餐廳」6月24日宣佈，於6月30日光榮結業。餐廳一直致力於社區與慈善工作，除創立「優異成績獎勵計劃」，贈送100元餐飲券予居於石圍角邨及葵盛圍、考獲全班首三名的中學生外，每逢農曆十五亦會向長者派發早餐。

餐廳表示，將於結業前最後一個農曆十五、即6月29日上午9時，如常進行並完成最後一次的「長者關愛早餐」派發活動。

位於荃灣石圍角邨、有45年歷史的「廣發茶餐廳」。（資料圖片／林靄怡攝）

通達食店（花園街店）

開業逾30年、以油渣麵及咖喱辣魚蛋等港式小食馳名的「通達食店（花園街店）」於6月初宣布因租約期滿而光榮結業，感嘆「唯天下無不散之筵席，在此懷着依依不捨的心情說再見」。

「通達食店（花園街店）」6月1日在店外貼出結業告示，指因租約期滿而光榮結業，並稱該店於90年代初在葵涌廣場（商場舖）開業，及後搬遷至太子花園街（地舖）現址經營直到今天，感謝顧客過去30年來的支持。

開業逾30年的港式食肆「通達食店（花園街店）」近日貼出告示，宣布因租約期滿而光榮結業。（Facebook/CC Luk）

茶樓酒家

利苑酒家（旺角分店）

曾獲米芝蓮二星推介、有46年歷史的利苑酒家旺角分店，於4月28日結束營業。翻查資料，該店1980年在旺角洗衣街開業，是集團現存歷史最悠久分店。利苑素有「粵菜黃埔軍校」及「名人飯堂」之稱，由陳樹杰創辦，1973年在深水埗開設首間店舖，五年後搬至油麻地，品牌亦逐步走向連鎖化，並拓展至新加坡及內地市場。

至於旺角分店則在1980開設，是擴充的首間分店，曾於2012年獲米芝蓮二星，後於2014年降回一星，近年未再列入米芝蓮名單。旺角店結業後，利苑在港仍有八間分店。

有46年歷史的利苑酒家旺角分店，於4月28日結束營業。（官網圖片）

新港宴會廳

位於北角的「新港宴會廳」5月5日突然貼上「租約期滿，結束營業」的告示。有酒樓員工向《香港01》透露，5月4日酒樓仍然營業，結帳算得營業額約13萬元，惟老闆突然貼上結業告示，更叫他們自行找勞工處求助，自此無法聯絡。她粗略估算，共21名長期員工遭欠薪一至兩個月，涉款約100萬元，並到勞工處追討欠薪。勞工處回應指，接獲新港宴會廳北角店的僱員求助，主要涉及未付工資及離職補償，正向僱主跟進，要求妥善處理相關僱傭事宜。

北角「新港宴會廳」5月5日突然無預警結業，門外貼上「租約期滿，結束營業」的告示。（讀者提供圖片）

明記海鮮酒家

明記海鮮酒家在蒲台島上開業已有半個世紀，但於5月底結業，原因是未能覓得後人接班。外形像棚屋的明記海鮮酒家位於蒲台島的大灣，自七十年代開業，老闆梁先生已是餐廳的第三代，今年已70歲。他向《香港01》確認指酒家於5月31日後結業。

梁先生指結業是因為自己將會退休，但下一代無意接手酒家。對於50年家業即將失傳，他坦言「無辦法，無人肯做」，但透露會物色有否其他人有意接手。談到退休生活，他坦言未有打算，或會去旅行，不過地點未有打算，「退休再諗囉！」

木棚搭建成的明記海鮮酒家，有點像大澳棚屋，無論島上居民或遊客都愛來這裡食海鮮。（資料圖片/鄧穎琪攝）

民生店舖

太子餅店

太子餅店始於1999年，在疫情前高峰期全港擴展至6間店，惟其太古城總店於4月1日突然公布即日結業，全港只餘下馬鞍山一間分店。

翻查資料，創辦人在2019年曾表示，面對重要員工離職及眾多競爭對手，一度考慮放棄經營，但他不願連鎖餅店壟斷市場，希望向港人提供多一個選擇，加上身邊擁有忠心的員工，最終讓他打消結業的念頭。

太子餅店始於1999年，在疫情爆前踏入高峰期，全港擴展至6間門店。圖為2024年搬進太古城中心商場的總店。（太子餅店FB圖片）

開業15年的本土時裝店HISSO及其姊妹店Story Behind，全線分店於4月7日前陸續結業，為長達15年的營運劃上句號。HISSO在結業帖文中表示，「15年，是一個圓滿的數字，是時候為這段旅程劃上句號」，同時亦感激顧客支持，「衷心感謝你們支持本地品牌，感謝你們曾經選擇HISSO」。團隊亦表示會「帶着滿滿的回憶、感恩的心和微笑跟大家說再見」。

本地時裝品牌HISSO宣布全線結業。（資料圖片/任葆穎攝）

翻查網上資料，HISSO自2011年成立，主打本地設計，因糅合復古及街頭特色，曾深受年輕人歡迎，由一間小店擴展至全港多區都有門市。HISSO現時有12間分店，分別於觀塘APM、九龍灣淘大商場、九龍灣德福廣場、啟德零售館、銅鑼灣皇室堡、旺角T.O.P.、旺角朗豪坊、沙田新城市廣場、葵芳新都會、荃灣荃新天地及荃灣千色Citistore。

姊妹店Story Behind則於3年前成立，主打優雅風格女裝，現時於全港有6間分店，分別位於銅鑼灣wwwtc mall、荃灣荃新天地、旺角T.O.P.、觀塘APM、沙田新城市廣場及九龍灣德福廣場。

HISSO淘大商場分店。（資料圖片/林子慰攝）

開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司

位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」於5月5日最後營業。店舖以一至兩折的低價出售尚餘約12萬張地氈，老闆徐先生指，由於時間不夠，所以「幾多錢都賣」；若最後還有剩，可能會免費送給街坊。

擁有18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」（資料圖片/湯致遠攝）

超羣餅店（花墟店）

屹立旺角花墟60年的「超羣餅店」創始店，於5月17日結業，店員證實因上址租約期滿因此結業，並表示公司暫未有計劃在附近重開分店。

翻查資料，超羣餅店在上世紀1966年創立，高峰期有逾60間分店遍布港九及新界。這間花墟店除了是「超羣」的第一間店，亦被指是全港首間港式西餅店，別具歷史意義。位於旺角太子道西的超羣餅店花墟店於1966年開業，為超羣的首間店舖。

超羣餅店旺角店貼出告示，指將於本月17日結業。（Threads @lampiggypiggy）

該品牌開創港式烘焙先河，除了率先引入連鎖店營運、銷售嫁囍禮餅，更開創以「餅卡」換餅、放置箝子給顧客自行夾麵包的自助模式等，成為業界的參照藍本。「超羣」高峰期在全港擁有逾60間分店，曾經是本港兩大西餅集團之一。1998年超羣餅店清盤，其後由合興集團收購並於同年7月復業。時至今日，當旺角花墟店結業後，全港只剩下5間分店。

超羣餅店旺角店。（Threads @lampiggypiggy）

大中華表行

位於中環的鐘錶老字號「大中華表行」5月26日在社交媒體宣布，將於月內結束營業。「大中華表行」1959年由應聖瑞創辦，之後兩度搬鋪，連當時當紅的粵劇名伶「鳳凰女」郭瑞貞，亦曾出席表行的剪綵典禮。大中華表行原址在筲箕灣道410號，後期搬往中環德輔道中164號，1983年再度搬往自置物業中環干諾道中62號。

應聖瑞是寧波鄞州蜜岩人，曾任「寧波市僑聯名譽主席」及「寧波市政協委員」。應1950年左右偷渡到香港打拚，其後一直經營大中華表行，雖然已經步入高齡，但每天仍然10時到店内工作，數十年如一日。2023年，98歲的應聖瑞在養和醫院離世。三年後，表行宣告結業。

位於中環的鐘錶老字號「大中華表行」5月26日在社交媒體宣布，將於月內結束營業。（資料圖片）

榮華花鞋

位處旺角彌敦道、有逾30年歷史的樓梯底舖「榮華花鞋」，在社交平台宣布即在5月內「光榮結業」。該店以出售繡花拖鞋而聞名，除傳統的壓花圖案繡花拖鞋，也有熊貓圖樣等流行款式。八旬店主蘇先生向《香港01》透露，因下一代無意接手，只好結業，並即將退休。

「榮華花鞋」位處皇上皇大廈地下樓梯底，自蘇先生退休消息傳開後，很多顧客前來「掃貨」，蘇先生指清出存貨便會結業。談到結業感受，他指已準備好迎接退休，又說，「無話唔拾得，人係始終要退！」

旺角榮華花鞋即將結業，全店貨品以七折出售。（Threads@tsing.yi）

INTIQUE

開業12年的本地女性時裝品牌INTIQUE6月4日晚上宣布，將於6月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運。

品牌主打簡約的文青系與復古風女裝，深受年輕人歡迎，不少網民留言表達不捨，對消息感到突然，有人期望品牌可保留網店，亦有人感嘆租金太貴，是大環境所致。

K11 Art Mall門市（INTIQUE網站圖片）

THE ASH

經營超過22年的本地連鎖時裝品牌 THE ASH，其8間門店於今年6月結業。THE ASH創立於2003年12月10日，第一間門市位於銅鑼灣駱克道一棟舊樓，店方指「嗰陣時根本冇諗過要做乜嘢大生意，與其話創業，不如話玩玩吓。我地冇商業計劃，冇市場調查，連個名都係謝斐道茶餐廳亂諗出嚟。」

及至2022年，店鋪搬到旺角瓊華中心，再擴展至各區商店。店主形容，22年歲月内曾經歷金融海嘯、社運、疫情，多得顧客支持才堅持營運。對於結業決定，創辦人表示「因為唔係失敗，唔係唔玩，而係玩完喇，夠鐘去下一個階段」。為答謝顧客支持，THE ASH將推出全線5折優惠，作為預先慶祝無法達成的「50周年」。

經營超過22年的連鎖時裝品牌 THE ASH 公布，旗下8間門店將於今年6月結業。圖為屯門市廣場分店。（openrice網站圖片)

永禎祥畫架

位於上環歌賦街的老店「永禎祥畫架」，將於7月1日結業，73歲的老闆李耀漢自1970年開始從事裱畫及畫框，如今因身體狀況大不如前，加上生意淡薄，決定於6月底提早完約離場，開展退休新生活。

位於上環歌賦街的「永禎祥畫架」為老字號品牌，戰前時期開始在中上環打滾，在威靈頓街開舖做起，前身是經營香燭、炮仗生意的小店，後來在1967年港英政府禁售炮仗後，才轉型做畫框及幫客人裱畫。過去數十年來，該店經歷過5至6次搬舖，至8年前搬到現址。

「永禎祥畫架」6月底結業，老闆李耀漢丟掉舖中舊物毫不猶豫，「冇話唔捨得㗎，過程嚟㗎嘛，人生新階段」。（資料圖片/黃寶瑩攝）

執笠倉（黃埔店）

執笠倉5月7日公布，正在與文具佬生活百貨進行資源統合，需要檢視全線門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其中開業9年的黃埔店將成為「第一滴血」，7月租約期滿後不再續租。翻查資料，執笠倉與文具佬是「一家人」，兩品牌的創辦人現時為一對夫婦。

執笠倉5月7日公布，正在與文具佬生活百貨進行資源統合，需要檢視全線門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其中開業9年的黃埔店將成為「第一滴血」，7月租約期滿後不再續租。（吳美松攝）

酒店

Casa Hotel

位於油麻地彌敦道的Casa Hotel宣布5月31日起正式結業。Casa Hotel於門外張貼通告，感謝各界多年支持，該酒店5月31日起正式結束營業，衷心感謝大家多年陪伴，祝願未來事事順利。通告留有查詢電話，但未述結業原因。該物業近年曾多次放售。再上一次為2021年，曾叫價約8億元放盤，當時市傳有財團積極洽購，出價達6.5億元，但交易最終未有成事。

圖為2026年5月31日，有市民發帖指位於油麻地彌敦道的 Casa Hotel宣布結業。 （全港店舖執笠結業消息關注組Facebook圖片）

過江龍

吉豚屋

過江龍日式豬扒專門店「吉豚屋」今年5月無預警突然撤出香港，其位於葵芳、旺角及油麻地的三間分店，全部都沒有營業，油麻地店更已貼出招租告示。日本官網則顯示，香港各店地址及電話號碼已被刪除。翻查資料，吉豚屋早於2012年登陸香港，高峰期開有13間店，惟近年分店數量逐漸縮減，現只餘下兄弟品牌「東京淺草炸雞專門店」仍在香港繼續經營。

過江龍日式豬扒專門店「吉豚屋」5月無預警撤出香港。（圖片來源：IG@davidngan72）

MOROPAIN

日本福岡人氣麵包店「MOROPAIN」去年一月插旗尖沙咀加連威老道，開設首間海外分店。惟該店突無預警結業，門外被貼上拍賣通知，香港店IG已移除。

翻查資料，該店近一年拖欠5個月租金，涉款54萬元，曾兩度被業主向區域法院申請財物扣押令，而該舖位月租10萬元，若以索價48元、招牌產品提拉米蘇蜜瓜包計算，即每個月需售出2,083個包，才夠交租。

福岡人氣麵包店「MOROPAIN」去年1月選址尖沙咀，開設首間海外分店，近日因拖欠租金結業。（Karying_karen／OpenRice圖片）

立法會資料研究組6月6月的最新報告引述數據指出，本港餐飲業整體表現仍未恢復至疫情前水平。今年首季食肆總收益較2018年同期下跌7.2%，當中酒吧及中式餐館的跌幅最高，分別達28.3%及27.9%。而在食肆數目跌幅方面，涼茶舖、酒吧及粵式酒樓位列前三，分別錄得28%、22%及16%的跌幅。

其中，粵式酒樓的結業數目最多，在過去8年間由1,790間縮減至1,500間，淨減少290間，平均每年約36間結業。報告更特別提到，單是今年首4個月，便有最少14間經營數十年的傳統食肆黯然結業。