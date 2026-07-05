雙非子腦癱案｜政府：尊重研訊小組裁決　冀裁決能令病人父母釋懷

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年4月底重啟研訊，今日早上（5日）頒布判決，裁定涉事醫生兒科醫生薛守智專業失當，除名九個月，不設緩刑。



政府發新聞稿回應指，尊重研訊小組作出的裁決，並強調研訊過程的完結有助釐清事件真相，和避免過去長期等候研訊對醫患雙方帶來的壓力。醫衞局期望裁決能令病人及其父母釋懷，全力聚焦遠建的照顧及康復。醫衞局已啓動相關立法程序，期望通過制度改革，支持醫委會在專業自主的原則下更有效履行維持醫生專業操守及持續提升醫療專業水平。



雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年4月底重啟研訊，今日早上（5日）頒布判決，裁定涉事醫生兒科醫生薛守智專業失當，除名九個月，不設緩刑。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府發新聞稿回應指，尊重研訊小組作出的裁決，期望裁決能令病人及其父母釋懷，全力聚焦遠建的照顧及康復。

政府表示，全力支持醫委會轄下研訊小組自去年11月經主動覆核後，重啓並在8個月內順利完成2009年初生嬰兒黎遠建腦癱事件的研訊。政府尊重研訊小組作出的裁決，並強調研訊過程的完結有助釐清事件真相，和避免過去長期等候研訊對醫患雙方帶來的壓力。

醫衞局再次向遠建及其父母表達慰問，期望裁決能令他們釋懷，全力聚焦遠建的照顧及康復，同時保持對香港醫療體系和制度的信心，相關部門會持續跟進有關遠建的醫療和福利需要。

政府發言人又表示，高度重視早前醫委會及申訴專員公署就完善申訴處理機制提交的報告，視改革為當務之急。醫衞局已啓動《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》立法程序，以期通過制度改革，支持醫委會在專業自主的原則下更有效履行維持醫生專業操守及持續提升醫療專業水平。《條例草案》將於周三（8日）在立法會首讀。