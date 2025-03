調查指三成患重病外傭被解僱　有個案被扣年假當病假　倡加強執法

香港亞洲家庭傭工工會聯合會(FADWU)與菲律賓移工癌症支援聯盟(Filipino Migrant Workers' Coalition and Support Services)今(9日)召開記者會,指自2020年至今已有195宗外傭在工作期間被診斷出癌症或其他重病的案例,其中有三成個案因健康問題被非法終止合約,更有個案患癌治療期間,被扣年假當放病假。



另有患癌菲傭家屬指,其姊在患癌被解僱後向平機會投訴,但其姊已於2020年離世,但該宗訴訟至今仍未進行。她期望案件能在今年內有定案,更指「I cannot move on completely thinking about this case. (一想到這個案子,我就無法完全向前邁進)」該組織促請政府加強教育及執法,保障外傭醫療權益和勞工權益。



香港亞洲家庭傭工工會聯合會(FADWU)與菲律賓移工癌症支援聯盟(Filipino Migrant Workers' Coalition and Support Services)今(9日)召開記者會,指自2020年至今已有195宗外傭在工作期間被診斷出癌症或其他重病的案例,其中有3成個案因健康問題被非法終止合約。(廖雁雄攝)

根據該組織紀錄,自2020年至今已有195宗外傭在工作期間被診斷出癌症或其他重病的案例,其中有三成個案因健康問題而被非法終止合約。組織續指,即使確診後仍保住工作的外傭,也面臨嚴重剝削;在67宗已紀錄的個案中,7名工人未收到工資、30名工人未獲醫療費用覆蓋、13名工人僅部份醫療費用獲得覆蓋、14名工人被迫使用休息日進行醫院預約。

Dhay Dhay指,在治療的過程中,前任僱主扣減她的年假,並沒有額外給予她病假。(廖雁雄攝)

現年51歲、自1994年來港工作的菲傭Dhay Dhay,在2020年為第四任僱主工作期間被診斷出患上第三期乳癌。她說,在告知僱主患癌後,得到其支持在港治療,並為她支付治療費用。但她指,在治療的過程中,該僱主扣減她的年假,而沒有額外給予她病假,她無奈反問:「Is it fair enough or is it injustice or justice to use my annual leave? That’s my question. (使用我的年假是公平還是不公平或公正?這是我的疑問)」

直到2023年,Dhay Dhay在完成靶向治療後,轉職至第五任僱主。她說,直至現時仍需接受後續治療,但現任僱主沒有為她支付治療費用,以致她兩年間需自付數千元作治療。她說感到不公,又指現任僱主亦沒有為她安排病假,以致她須以星期日的例假作交換,於平日到醫院就診,「The hosipital is open on Monday to Friday only, but we work Monday until Saturday. Do you realize that Sunday is just that day for us to take a rest?(醫院只在週一至週五開放,但我們從週一一直工作到週六。你知道星期日是我們休息的日子嗎?)」

患癌菲傭家屬Ann說,其姊Bady Jane在2018年來港工作,其後因患癌被僱主解僱。(廖雁雄攝)

另一患癌菲傭家屬Ann說,其姊Bady Jane在2018年來港工作,其後被診斷患上癌症,被僱主解僱。Ann說,Bady Jane事後有向勞工處投訴,並獲得賠償,但向平機會提出的訴訟則至今未有下文,「It’s 2019. Until now it wasn’t done yet. We didn’t do any hearing yet. (2019年直到現在(訴訟)還沒有完成。我們還沒有任何聽證會)」她又說,Bady Jane在2020年經已離世,「She left her five kids behind and then the case is still ongoing (她遺下了五個孩子,然後案件仍在進行中)」。她希望今年內該完成的都能完成(Finish what is needed to be finished),更指「I cannot move on completely thinking about this case. (一想到這個案子,我就無法完全向前邁進)」

根據現時法例,外傭一旦被終止合約,便會失去在香港的合法身份,無法以「合資格人士」的身份享受公立醫院的補貼費率。以化療費用來計,將由一次約80元,大幅上升至約1,100元。

外傭因身患重病而被解僱,現行勞工法例是否能提供足夠保障?香港亞洲家務工工會聯會組織幹事An An指,很多僱主知道在病假期間解僱員工屬違法,故會在病假結束後才解僱員工。她續指,勞工處有權檢控非法解僱員工的僱主,惟過程需僱員在港作供;但若被解僱的外傭身患重病,無法負擔在港的醫療費用而離港,亦即無法留港作供指證,變相讓涉事僱主逃出法網。

組織期望政府保障因健康原因受到歧視的工人,在索償期間以「合資格人士」費率獲得公立醫療服務;嚴格執行現有勞工法例,保護外傭不受非法終止合約剝削;提高外傭對權益的認識,並提供易於獲得的法律支持。