洪水橋拖屍案　男子稱助女友減肥木棍毆斃對方　誤殺罪成囚3年9月

矮小男子聲稱被指示助肥胖女友以不眠方式減肥，見女友睡著要施用棍打，惟女友被打至「面青口唇白」，最終死亡。他之後用板車運載女友屍體時，屍體的腳部外露，引來途人注意並報警，男子被捕後直認屍體是其女友，又認曾以木棍打她。男子原被控謀殺，案件(HCCC340/2024)經審訊後，陪審團只被裁定他誤殺罪成，他在開審前亦表示願意就誤殺認罪。



法官張慧玲為被告索取報告後，今(10日)在高等法院判刑時稱，報告指被告有創傷後遺症的症狀，張官認為被告需康復治療多於長期監禁，但不能疏視被告殺害事主，需接受懲處，判他入獄3年9個月。被告在判刑後，向代表律師等面露笑容。



被告吳家聲，29歲，被裁定於2022年4月28至29日在港誤殺葉芷清（30歲），和阻止合法埋葬葉的屍體。庭上透露，被告學歷至中三，曾在貨倉、地盤和屠房工作，案發時無業。

被告吳家聲誤殺罪成。(資料圖片)

被告吳家聲拖屍的情形。(資料圖片)

被告吳家聲其後只站在屍旁等待警員到場。(資料圖片)

被告邊緣智亦患有創傷後遺症的症狀

法官判刑引述被告的心理報告指，報告指被告屬邊緣智商 ，自尊心低，解決困難的能力差。此外，他會逃避問題，不堅持己見，易順從他人。被告聲稱身心受虐，因此受創傷。他為了不被襲擊，在威嚇下犯案。報告認為被告沒有反社會人格，其重犯機會低。此外，被告有創傷後遺症的症狀，建議被告接受心理治療。

辯方指被告認為無選擇需服從

法官指辯方強調心理報告內容，尤其是被告屈服於契家姐和其丈夫的壓力，以暴力對待事主。被告的服從性，令他在威嚇下易聽從他人指示。此外，案發時壓力環境、被告智商較低等，令他認為別無選擇，需要服從。辯方指，被告犯案和本性不符，本案亦屬例外情況，建議誤殺罪的量刑起點不多於5年，和阻止合法埋葬屍體的刑期同期執行。

被告聲稱沒有令事主頭部受傷

法官判刑時指，本案特殊，事主的死因為頭部受傷和大面積皮膚被腐蝕性物質燒傷，之後窒息。同時，被告聲稱沒有令事主頭部受傷，或令她受到燒傷。法官指，根據陪審團的裁決，他們認為被告說法屬實，或可能屬實。

認為被告需康復治療多於長期監禁

法官認為，被告需康復治療，多於長期監禁，但不能疏視被告殺害事主，需接受懲處。法官接納，被告有真誠悔意，重犯機會低，就誤殺和阻止合法埋葬屍體罪，分別以5年和12個為量刑起點。因他承認兩罪，獲刑期扣減，同時兩罪刑期同期執行。法官最終判被告，監禁3年9個月。

途人見板車露人腳報警

案情指，被告和事主葉芷清為情侶，案發時他們與事主的契家姐和其丈夫「阿朗」等人，同居於洪水橋田廈路富安花苑某單位。身高約1.5米的被告，於2022年4月29日清晨5時50分左右，在洪水橋一帶拖著板車，板車上露出人腳，被一名途人及一名清潔工見到，兩人確認是人腳後報警。

被告留在現場待捕並認扑死事主

被告一直留在現場，警員到場後，發現有女屍被棉被包裹，頭部被保鮮膜捲起。一名女警向被告查問時，被告冷靜回答說：「呢個係我女朋友嚟嘅，我一時錯手用棍扑死咗。」

事主胸腹私處等達五成皮膚燒傷

法醫傅家聰根據事主的屍體，指她若高1.59米，體重64公斤，身上有多處瘀傷和擦傷，後腦內有一個大面積的瘀傷。此外，事主有多處由腐蝕性物質引致的燒傷，約佔身體皮膚的五成半，分布在胸、腹、四肢和私處，部份燒傷傷勢嚴重。法醫指事主的死因為頭部受傷和大面積皮膚被腐蝕性物質燒傷，之後窒息。法醫又認為事主身上的燒傷不似自殘做成。

女死者葉芷清生前照片，法醫指她死時只有約65公斤。(資料圖片)

清潔工人黃亞森稱曾問被告吳家聲，其車上放著甚麼，被告回應他是死屍，並稱正想把屍體推到警署。(朱棨新攝)

路人劉國仁稱，他早上跑步遇見被告吳家聲，並見一隻人腳在被告的板車跌出來，劉稱肯定不是公仔後報警。(朱棨新攝)

被告聲稱被指示打事主阻她入睡

被告在錄影會面稱，事主契家姐指事主有「胖死症」，要用不眠方式助她減肥，因此不能讓事主入睡，被告則被指示要協助事主，若見事主睡著便要打她。他稱於同月27日晚上10時至翌日凌晨1時半，以及凌晨3時至5點半期間，他都曾襲擊事主，他又指事主曾以通渠水淋自己。

指事主有自虐傾向且知時日無多

被告又稱，事主曾稱痛，並問：「點解要咁？唔知過唔過到今晚……」被告便向她說：「你今日唔食飯，就唔使俾我打。」被告又稱：「佢可能知自己時日無多。」並指事主有自虐傾向。

曾稱包裸事主頭部時聽到啊聲

被告稱於28日早上7時許發現事主開始沒有反應，他曾替事主急救但不果。他曾考慮在山上埋葬屍體，但指事主「都幾重」，又想不那裡有深坑可埋葬事主，至29日凌晨3時許，以板車拖走事主屍體，打算到警署自首。他又指以保鮮膜捲包事主的頭時，事主曾發出「啊」一聲。

被告吳家聲自辯時曾認用木棍打事主阻她入睡，圖為他稱曾用以襲擊事主的木棍。(朱棨新攝)

被告自辯時指契家姐的丈夫「阿朗」曾與他及事主玩「鐘擺」遊戲，並用圖中的槌子打他們的腳踝。(朱棨新攝)

法醫在事主身上發現大面積的燒傷，似是通渠水做成。警方在案發現場檢取到通渠水樽(黑色)。(朱棨新攝)

遭阿朗禁足毆打兼迫抄佛經

被告在審訊自辯時的說法略有不同，他透露與事主搬入契家姐家後，遭契姐丈夫「阿朗」多番加租，租金由5千加到3萬，他為交租要向財務公司借錢，但遭「阿朗」指他有違家規而被毆打，且不讓他離家上班，「阿朗」並迫身為基督徒的他抄佛經。

指契家姐迫事主減肥且不許她睡覺

他指案發前約一個月，契家姐指事主肥胖，要她減肥。她除了著事主做運動，亦不許事主睡覺，契家姐又不讓事主吃東西，只讓她飲水，隔兩天才給她吃菜。契家姐在2022年4月27日發現事主偷食，怪責被告看管不力，他便再以木棍打事主的背部。

被告稱與事主同被阿朗槌打

被告又稱，「阿朗」之後要被告及事主與他玩「估歌仔」和「鐘擺」遊戲，期間用槌打兩人的身體的腳踝。「阿朗」又用沾有通渠水的棉花棒，在他們的上背位置打圈，被告並曾在庭上向陪審團展示他身上的灼傷的傷痕。

阿朗曾建議肢解

被告指事主用通渠水自淋，他見狀曾奪走通渠水。契家姐又稱覺事主未識驚，被告便再用棍打事主，後來見事主「面青口唇白」。期後「阿朗」指事主「死咗」，被告稱他曾抱屍痛哭稱：「對唔住。」「阿朗」建議他肢解事主，但他想到血腥畫面而下不了手，最後決定用拖板運走屍體。他又澄清，以包裝綑膜捲事主的頭時，事主沒有發出「啊」聲。

同案另3被告2023年全被撤控

同案原有另3人被控，他們分別為：蔡志朗（案發時31歲、倉務員）、女子鄭沛雯（28歲、家庭主婦）、陳穎康（27歲、倉務員），他們均是被告與死者的同屋住戶，被控一項阻止合法埋葬屍體罪，但控方於2023年底已撤回他們的控罪。