林憶蓮女兒「含淚」止蝕 傳1700萬沽紅山半島兩房 7年慘蝕568萬
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市交投改善，再錄名人沽貨。市傳香港樂壇天后林憶蓮的女兒李喜兒，日前以1,700萬元沽出大潭紅山半島一伙兩房單位，呎價約17,970元，持貨近7年，帳面勁蝕568萬元或25%。
市場消息指，上述成交單位為紅山半島10座低層A室連車位，實用面積946平方呎，採兩房一套連儲物室及工作間間隔。單位日前以1,700萬元成交，呎價17,970元。
據悉，單位原業主為李喜兒，是樂壇天后林憶蓮與「華語流行音樂教父」李宗盛所生的女兒。
曾作自住 現帳蝕568萬沽出
資料顯示，李喜兒於2019年11月以2,268萬元購入該單位及一個車位自用，於2023年改為收租。至去年7月，她以2,280萬元放售單位，近日減價580萬至1,700萬沽出，持貨近7年帳蝕568萬元，單位期內貶值25%。
紅山半島僭建 樓價大受打擊
2023年9月，紅山半島僭建問題因一場世紀大暴雨而曝露，屋宇署及地政總署人員進入屋苑調查，除了受山泥傾瀉影響的四間獨立屋外，其他85間臨海獨立屋中，70間初步懷疑有僭建物。自此，紅山半島樓價大受影響。
信和商場新春投放逾千萬作推廣 料人流、生意額升一成會德豐黃竹坑站第6期命名DEEP WATER SOUTH 提供617伙「最完美體態」亞姐張文慈入市！962萬購維港‧灣畔 近年北上掘金盈大地產中環半山雅盈峰突上樓書 設99伙 面積最大2523呎佔全層元朗朗天峰一房戶交易告吹 發展商加價25%周日重售