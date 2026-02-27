紅山半島業主涉僭建　測量師比對照片　2018年前地界上無建築物

商人陳天賜夫婦以公司持有的紅山半島獨立屋，涉霸佔官地僭建地牢案續審，控方今（27日）傳召土地測量師作供，她稱根據2023年的航拍照片，再與過去同一位置的照片作對比，發現2018年以前，未見地界有建築物。至2019年開始出現疑似棚架工程，後來出現了疑似兩個分別高23米及26米的平台構築物，至2023年山泥傾瀉後的航拍照，該26米平台仍然可見。



被告Future Ocean Limited，是涉案紅山半島松柏徑74號獨立屋的業主，它遭地政總署票控一項不合法在未批租土地上建造構築物，及被屋宇署票控7項在未獲批准下於該物業展開工程，包括在入口、平台、睡房及花園等搭建僭建物。

商人陳天賜是以Future Ocean Limited持有涉案紅山半島74號屋的物業。(陳曉欣攝)

土地測量師陳憲怡稱，經照片比對後，發現相關地界在2018年之前未見有建築物，後來則出現了兩層分別高23米及26米的平台。(陳曉欣攝)

2023年9月香港經歷世紀豪雨後，紅山半島出現山泥傾瀉情況，並揭發多個物業疑有僭建情況。(香港01記者攝）

紅山半島。(香港01記者攝）

地政總署測繪處土地測量師陳憲怡供稱，陳畢業於理工大學土地測量及地理資訊學系，是香港測量師學會土地測量組成員，在2012年加入地政總署，現為高級土地測量師。

比對照片發現多了兩層平台

陳稱她觀察涉案的74號屋的航拍照作分析地物（ground feature）和測量地界，再對比歷年資料後，發現地物有變化。74號屋的地界外疑似出現了兩層平台，分別高26米和23米。她觀察到74號屋在2007年至2018年5月間，地界外沒有構築物，至2019年涉案官地疑似有棚架和棚網工程進行中，及至2020年疑似加建了平台和草被。在2023年9月山泥傾瀉發生後，航拍機便拍攝不到23米高的疑似平台，但26米的平台仍然被拍到。

辯方質疑構築物有機會被樹木遮擋

代表被告公司的袁慧明盤問時問及，若有樹木遮擋構築物，會否無法從航拍照看到？陳表示要視乎物件的大小，小如盆栽便有機會看不到。袁指被告在2006年購入物業前，構築物有機會被樹木遮擋而不能從照片觀察到？陳答：「正確。」

案件編號：ESS7753/2024、ESS20892-20898/2024