紅山半島獨立屋涉僭建　泳池面積擴大一倍　業主認5傳票罰11萬

港島獨立屋豪宅紅山半島一帶，在前年世紀暴雨後出現山泥傾瀉後，揭多戶涉僭建，屋宇署早前票控70號屋的業主，指其單位涉僭建天窗及，地庫，泳池面積亦擴大一倍，該業主承認5項傳票，被判罰款11萬元。



被告SUPERHOLD LIMITED為紅山半島70號屋業主，承認5項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程的傳票控罪。公司註冊處資料顯示，SUPERHOLD LIMITED由兩名董事持有，分別為數碼港首席投資官陳覺忠及其妻。被告公司在2006年以3850萬元購入涉案物業。

2023年9月一場世紀暴雨後，紅山半島附近發生嚴重山泥傾瀉事故。(香港01記者攝）

屋宇署派員視察並揭紅山半島多戶涉僭健，但指無證據指山泥傾與僭健有關。(香港01記者攝）

山泥傾瀉後派員視察揭發

案情指，屋宇署在前年9月收到土力工程處轉介的一宗在紅山半島4間獨立屋一帶出現的嚴重山泥傾瀉事故，當中包括涉及本案，位於70號的獨立屋。署方即派員視察內部建築工程，並發現多項違規。

泳池面積僭建擴大一倍

署方提控的5張傳票中，指涉案單位僭建天窗，另涉擴大面積逾100平方米；地庫挖掘區域及地面部份，增加了52平方米樓宇面積，泳池被違例改動，由原本37.5平方米，擴大至75平方米，即增大一倍。控辯雙方均確認，無直接證據表明相關僭建引致山泥傾瀉。

過去已有3名紅山半島獨立屋業主因僭建被判罰款3萬至15萬元。

案件編號：ESS 21066-70/24