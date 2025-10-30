灣仔60年老店醉瓊樓酒家起死回生 「幸得業主體恤時艱」11.5重開
撰文：任葆穎
出版：更新：
屹立灣仔逾60載、以正宗客家菜馳名的醉瓊樓酒家，早前稱因經營環境持續惡化，預告10月底或之前結束營業，但指「仍未放棄任何延續經營的可能」，若市場環境出現轉機，或獲得業主合理支持，「我們定當即可向各位報告這個喜訊」。
事隔個多月終於傳出「喜訊」，醉瓊樓酒家周三（29日）再發公告，稱幸得到業主體恤時艱，共商可行方案，讓醉瓊樓得以「在逆風中重獲生機」，11月初停業4日後，11月5日會重新開門迎客，並特別推出整個11月晚市（下午6時後入座）全單九折優惠，聊表謝意。
11月1日至4日暫停營業 內部裝修及設備保養
醉瓊樓酒家周三（29日）發公告，指早前發布結業公告後，收到來自四方八面的問候和支持，更幸得到業主體恤時艱，共商可行方案，讓醉瓊樓得以「在逆風中重獲生機，繼續為大家堅守客家風味」，並感謝對方的理解，願意共渡時艱。
11月全月晚市全單九折優惠謝食客
公告提到，醉瓊樓將於11月1日至4日進行內部裝修及設備保養，期間暫停營業。醉瓊樓下月5日將重新開門迎客，並特別推出整個11月晚市（下午6時後入座）全單九折優惠，聊表謝意。
9月中發結業啟示稱「仍未放棄任何延續經營的可能」
醉瓊樓酒家曾於9月13日發出結業啟示，稱因經營環境持續惡化，預計將於10月底或之前結束營業。
結業啟示中提及，「奈何近年面對疫情衝擊、消費模式轉變及經營成本持續上揚等重重挑戰，儘管我們竭力尋求轉型與突破，最終仍難敵市場逆流。」不過，文中續指，「仍未放棄任何延續經營的可能。若期間市場環境出現轉機，或獲得業主合理支持，我們定當即可向各位報告這個喜訊。」（見另稿）
