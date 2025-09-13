60年老店灣仔「醉瓊樓酒家」宣布10月底結業　稱經營環境持續惡化

屹立灣仔逾60載、以正宗客家菜馳名的「醉瓊樓酒家」，今日（13日）發出結業啟示，稱因經營環境持續惡化，預計將於今年10月底或之前結束營業。記者曾致電向店方查詢結業消息並邀約訪問，惟接聽電話的男子稱擔憂「被追數」、「心情好煩」，最後拒絕受訪。



灣仔醉瓊樓酒家，今日（13日）發出結業啟示，將於10月底或之前結業。（Threads用戶tommy.emilbus.kwong圖片）

代表舊時代飲食文化 結業啟示：未放棄延續經營

屹立灣仔逾60年、以正宗客家菜馳名的「醉瓊樓酒家」，今日（13日）發出結業啟示，稱因經營環境持續惡化，預計將於今年10月底或之前結束營業。記者今日下午向店方致電查詢，一名男子接聽表示，無意接受訪問，又稱擔憂「被追數」、「心情好煩」。該店代表了香港舊時代的飲食文化，著名菜式包括鎮店的文昌鹽焗雞、客家豆腐煲及梅菜扣肉等。

灣仔醉瓊樓酒家。（醉瓊樓酒家 - 灣仔Facebook圖片）

結業啟示中提及，「奈何近年面對疫情衝擊、消費模式轉變及經營成本持續上揚等重重挑戰，儘管我們竭力尋求轉型與突破，最終仍難敵市場逆流。」不過，文中續指，「仍未放棄任何延續經營的可能。若期間市場環境出現轉機，或獲得業主合理支持，我們定當即可向各位報告這個喜訊。」

灣仔醉瓊樓酒家結業啟示。（Threads用戶tommy.emilbus.kwong圖片）

前東主移民海外 現任女東主2017年接手經營

以「醉瓊樓」為名號的酒家，近年已愈來愈少。當年有不少來港的客家人，因「醉瓊樓」的名聲響亮，故紛紛以此為店名開設酒家。

翻查資料，灣仔醉瓊樓酒家的現任女東主於2017年接手經營，她早年接受傳媒訪問時透露，前任東主因私人理由離開香港到外國生活，原本打算將酒家結業，她對此感到可惜，故決定接手經營，繼續傳承傳統客家味道。新冠疫情期間，晚市不再，令酒家的生意大受影響，女東主曾打算結業止蝕。然而，為了不讓一直支持酒家的街坊及附近的上班族失望，她當時堅持經營下去至今。