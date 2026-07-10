小女孩找換有限公司涉給勞工處不實申請者資料　禁申請外勞一年

撰文：石國威
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勞工處今日（10日）宣布，對小女孩找換有限公司及大利凍肉有限公司實施行政制裁，即時中止兩間公司已提交的「補充勞工優化計劃」輸入勞工申請，並由即日起拒絕處理上述公司隨後一年在優化計劃下提交的申請。當中，勞工處經調查後，確定小女孩找換有限公司違反優化計劃的規定，在申請輸入櫃檯業務員期間，向勞工處提供不實的申請者資料。

勞工處今日（10日）宣布，對小女孩找換有限公司實施行政制裁；圖為位於上環的小女孩找換店。（資料圖片/洪芷菁攝）

大利凍肉有限公司涉提交不實本地公開招聘結果　同遭禁申請外勞一年

勞工處今日指經調查後，確定以下公司違反優化計劃的規定，包括：

（一）小女孩找換有限公司申請輸入櫃檯業務員期間，向勞工處提供不實的申請者資料；以及
（二）大利凍肉有限公司申請輸入食品加工工人期間，未有在進行本地公開招聘前將申請職位內容的變動通知勞工處，並提交不實的本地公開招聘結果。

勞工處。（資料圖片）

勞工處發言人強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工，計劃訂明僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括中止僱主已提交的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。

勞工處西九龍就業中心。（資料圖片/梁鵬威攝）
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