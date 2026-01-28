補充勞工計劃放寬兩年多　外勞輸入申請逾17.1萬　餐飲業佔近38%

「補充勞工優化計劃」推出兩年多，勞工及福利局長孫玉菡以書面回覆立法會議員質詢時表示，截至去年12月，計劃接逾2.25萬宗申請，涉及申請輸入17.1萬多名外勞，當中餐飲業涉申請輸入近6.5萬名外勞，佔近38%。



「補充勞工優化計劃」推出兩年多，餐飲業涉申請輸入近6.5萬名外勞。(資料圖片)

勞福局自2023年9月4日起，放寬「補充勞工計劃」，容許輸入26個非技術或低技術工種的外勞，包括侍應、貨車司機、清潔工。孫玉菡以書面答覆議員梁進質詢時指，截至去年12月，計劃共接逾2.25萬宗申請，涉及輸入17.1萬多名外勞；其中餐飲服務業的申請佔近39%，有8730宗；涉及申請輸入64,917名外勞，佔近38%。

無外勞續約申請數字

至於去年9月至今，經計劃輸入的飲食業外勞僱傭合約屆滿人數、當中有多少人已獲原有僱主續約並申請繼續留港工作等，勞福局引述入境處指，無備存有關數據。當局指，單計去年9月至12月，計劃接獲餐飲業申請有1,046宗，涉及申請輸入5,696名勞工。

孫玉涵指，勞工處持續改善計劃的執行安排，致力平衡本地勞工就業及業界的人手需要，例如去年6月推出加強保障本地工人優先就業的措施，包括僱主遞交優化計劃申請後六個月內提交的申請一般不獲處理，但為顧及企業的人手安排，這項措施不適用於輸入外勞的續約申請。