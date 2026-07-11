羅淑佩檢閱警結業會操　稱十五五規劃帶來發展機會　警角色更關鍵

香港警察學院今日（11日）舉行結業會操，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席擔任檢閱官。本屆共有13位見習督察及131位學警畢業。羅淑佩致辭時指，隨著國家踏入「十五五規劃」新階段，為香港帶來前所未有的發展機會，未來5年將進一步融入大灣區建設，安全穩定的社會環境是一切發展的根基，警隊作為維護法紀的中流砥柱，角色將更為吃重、更為關鍵。



香港警察學院今日（11日）舉行結業會操，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席擔任檢閱官。（香港警察Facebook影片截圖）

稱學院學懂用心執法 為貢獻社會做好準備

本屆畢業的13名見習督察及131名學警，分別完成了36周及27周的基礎訓練課程。羅淑佩向全體結業學員致以熱烈祝賀，形容他們已從充滿熱忱的新丁，蛻變成紀律嚴明、專業紮實的警務人員。她指出，這份成長背後有賴警察學院教職員的悉心教導與無私奉獻，一代又一代的傳承，為警隊及公務員團隊注入了優秀的新血。

羅淑佩表示，學員們在學院內不僅學到專業知識和技能，更重要是學懂「用心執法」及深刻理解服務市民的真真諦，為貢獻社會做好準備。

香港警察學院今日（11日）舉行結業會操，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席擔任檢閱官。（香港警察Facebook影片截圖）

羅淑佩亦在演辭中分享了自己在政府工作30多年的經驗，提到過去在多個崗位均與警隊合作無間，包括回歸前的中英聯合小組會議保安、2005年世貿部長級會議、制定交通運輸政策、打擊濫用公屋，以至去年3月的啟德體育園開幕等。她讚揚警隊在每一個重大任務中，均與政府各部門並肩迎難而上、高效協作，這種團隊精神是香港抓緊發展機遇的重要基石。

她續指，在「十五五」規劃下，國家與香港均強調創新驅動與高質量發展，警隊亦與時並進，積極引入先進科技及情報主導的執法策略。她指，隨著大灣區「一小時生活圈」逐漸成型，兩地人流、物流往來愈加頻繁，警隊在跨境合作、大型活動保安及應急聯動方面，肩負的責任將更為重大。

香港警察學院今日（11日）舉行結業會操，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席擔任檢閱官。（香港警察Facebook影片截圖）

香港警察學院今日（11日）舉行結業會操，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席擔任檢閱官。（香港警察Facebook影片截圖）

外圍政治環境複雜多變 維護國安首要行動目標

面對未來的新機遇與新挑戰，羅淑佩叮囑畢業學員，從今日起將正式肩負起維護法紀、保護市民生命財產安全的重任。她坦言前路既有鮮花亦有荊棘，會面對讚賞亦會有誤解，但勉勵學員緊記：「當你穿上這身制服，你代表的不單止是你自己，更是整個警隊，乃至整個香港的法治精神。」

她強調，在外圍政治環境複雜多變的情況下，「維護國家安全」更是警隊首要行動目標之中的重中之重。她期望全體學員無論社會環境如何改變，始終秉持專業、公正、同理心的原則，以最高誠信標準要求自己，嚴格依法辦事，並切身處地多為市民著想，成為市民信任的守護者。她深信，只要學員心中常有市民福祉，未來工作雖不容易，但腳下定會有堅定的方向，為國家及香港提供最堅實的安全保障。