強化體育總會管治｜羅淑佩：即使未達管治標準　也不一刀切削資助

立法會民政及文化體育事務委員會今日（21日）開會，其中一個議程是強化香港體育總會機構管治的最新進展。



香港體育協會暨奧林匹克委員會要求各體育總會在2026年底或之前，因應實際運作情況落實執行《機構管治守則》。港協暨奧委會將於2027年初檢討執行情況，向達標屬會發出確認證書。如有總會未能提供認證，康文署可能會減少其資助撥款。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，不會一刀切削減資助，因為要顧及運動員比賽和訓練。



2024年11月，港協暨奧委會要求各體育總會在2026年底或之前，因應實際運作情況落實執行《機構管治守則》。港協暨奧委會秘書長楊祖賜（右）和副會長霍啟剛（左）公布安排。（資料圖片／夏家朗攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片／梁鵬威攝）

港協草擬《章程細則》修訂 可接管該體育總會

《機構管治守則》分成六章。截至今年4月13日，85個屬會中有70個已完成執行全部。

港協暨奧委會正草擬《章程細則》的修訂，賦權港協暨奧委會在體育總會出現嚴重事故時，可指派觀察員參與體育總會的董事會，甚至接管該體育總會。港協暨奧委會副會長霍啟剛指，以往會方對會員最大的懲罰是取消或暫停他們的港協會籍，但此舉會影響運動員比賽，亦會影響該會員與其他國際組織的關係。

港協暨奧委會秘書長楊祖賜亦指，以往有觀察員參與體育總會的董事會後，以兩年時間匡正該會運作的事例。

議員莊家彬問及，各體育總會會否沒有足夠資源執行《機構管治守則》。港協暨奧委會副主席霍啟剛則回應，該會會動用社會資源協助他們，例如馬會提供的義務律師等。