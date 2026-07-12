今日新聞8分鐘｜梅窩碼頭疑現偷車賊｜清水灣Type R越線撞Tesla

PokémonGo｜尖沙咀千人齊捉超夢夢 玩家挑戰200場道館

手機遊戲 Pokémon GO 迎來十周年，首度推出神獸「超夢夢」的進化版「超級超夢夢X和Y」，在「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動中出現，引來大批市民及玩家聚集街頭「捉精靈」，恍似回到10年前熱潮之初的墟冚場面。今午（11日）約4時，尖沙咀街頭及港鐵尖東站內目測有逾千人聚集。有資深玩家早上8時已抵達，挑戰200場道館，另有6歲男童與親友上午先到啟德，下午轉戰尖沙咀打道館，最終成功將精靈進化成「超級超夢夢Y」。

青衣男戶主遭菲傭丈夫割傷7處 兇徒同日落網

青衣發生持刀傷人案。一名菲律賓籍男子，深夜闖入其同鄉妻子打工的住所，其間與中年男戶主爭執。菲漢情緒激動，持生果刀施襲，導致該男戶主頭部7處割傷，事後一度逃離現場。警方接報在附近公園以涉嫌傷人拘捕該名36歲菲漢。

西貢清水灣本田Type R越線 迎頭撞Tesla釀4傷

今日（12日）上午８時許，警方接獲報案，指西貢清水灣道有兩輛私家車發生交通意外，一輛本田Type R疑失控越線，與一輛Tesla電動車迎頭相撞，兩名司機一度被困，需由消防救出，另有2名乘客受傷，全部清醒，送往醫院治理。警方正調查意外成因。

梅窩碼頭疑現偷車賊 鋸開兩單車鎖街坊喝止

梅窩碼頭懷疑有人企圖偷單車。社交平台今日（12日）流傳兩段影片，片長合共近3分鐘，顯示一名男子在梅窩碼頭附近的單車泊位處不斷徘徊及疑似在挑選單車，隨後更用手上的切割機器，先後鋸開兩部單車的車鎖，期間現場更冒出陣陣白煙，整個過程儼如在街市揀餸。片段上載者指事發於今日（12日）上午9時，並直指：「光天化日， 跟兩位街坊， 即時喝止， 有無人認得呢位南亞人士？」

老公出軌$800拋售Switch 2？ 客上門求證店主揭騙局

任天堂自去年年初正式公布Switch 2後，隨即在全球掀起熱潮；日前任天堂（香港）宣布，將於9月上調建議售價至港幣3,700元。惟近月社交平台Threads上，有多個用戶發帖，聲稱因丈夫出軌，無心經營遊戲門市，欲以800元極低價拋售Switch 2庫存，吸引不少人留言；惟有人提醒帖文用字及照片存疑，恐為詐騙。

《香港01》記者到訪其中一間被帖文提及、位於深水埗黃金電腦商場的店舖了解，店主指直言帖文內容不實。他稱對上兩月曾有客人親身到店求證，幸未有蒙受損失，笑言：「佢哋自己都知道無可能。」對於被盜用店面照片行騙，店主指仔細閱讀便能看到端倪，亦提醒客人提高警覺並舉報可疑帖文，他無奈嘆道：「無嘢可以做到。」

勞聯平安卡課程考官通水須停辦 揭學員上堂打機睡覺

勞工處在6月底公布停止港九勞工社團聯會（簡稱勞聯）的平安卡認可課程，全因課程考官向重考學員透露答案、考官及監考員未能發現學員作弊等問題，停止課程6個月。有輕型貨車司機工會會員稱，於2024年在勞聯上平安卡課堂時，學員在課堂上公然打機、睡覺及用手機看賭博賠率，有學員在實習時未能正確佩戴安全帶，導師都會「通水」叫他看看旁邊的學員佩戴方法，讓他們可以通過課程考核，該會員批評勞聯的平安卡課程詬病持續多年。

勞聯稱無接獲相關投訴，勞工處稱會作出相關調查，若違規會嚴肅跟進。

世界盃｜逾百人蓮香樓觀阿根廷對瑞士 Mirror王智德讚氣氛好

世界盃八強阿根廷對瑞士賽事香港時間今早（12日）9時上演，上環蓮香樓在店內轉播賽事，吸引大批球迷邊飲茶、邊觀賽。開賽前店外有逾百人排隊等候，部份人身穿阿根廷球衣。男子組合MIRROR成員王智德（Alton）今早亦有到場，認為現場的氣氛十分好。亦有球迷提早結束旅行回港，一落機即到蓮香樓排隊兩小時觀賽，打算再到場觀看下周一（20日）的決賽。

瑞安航空客機窗戶脫落 男乘客頭肩險遭吸出窗外

瑞安航空（Ryanair）一班客機7月10日發生機艙窗戶脫落事件，據外媒報道，一名男乘客部份身體遭吸出機外，頭部、肩膀都露在窗外長達數分鐘，其他乘客合力把他拉回機艙內，客機之後緊急降落，該名男乘客正接受治療。