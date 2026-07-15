DSE｜聖瑪利書院狀元好勝心推動學習　訪腫瘤科病房後立志從醫

中學文憑試（DSE）放榜，嘉諾撒聖瑪利書院考生姚祉琳取得佳績，成為狀元。接過成績表後10分鐘，仍未能完全相信結果。她鍾情科學、人體運作及病理學，立志入讀醫科從醫。一次腫瘤科探訪則令她體會到，醫者除了要具備專業醫術，亦須為病人提供心靈慰藉。



姚祉琳期望未來結合人工智能、工程學及醫學技術，推動更精準的診斷及治療。（馮文傑攝）

姚祉琳考得六科5**，成為今屆狀元。（馮文傑攝）

嘉諾撒聖瑪利書院狀元姚祉琳表示，收到成績表後，一度未能相信自己取得佳績。（馮文傑攝）

成績表到手首10分鐘「唔敢相信」

姚祉琳憶述放榜一刻難以置信，花了整整十分鐘去消化這個突如其來的消息，同學亦為她感到興奮。

當下真係好喜出望外，完全冇諗過收到嗰個成績表之後，可能嗰10分鐘都係未有嗰個好開心嘅感覺，只係唔敢相信呢個成績啦。 嘉諾撒聖瑪利書院狀元姚祉琳

姚祉琳考得六科5**，成為今屆狀元。（馮文傑攝）

對人體運作及病理學感興趣 以好勝心鞭策自己

姚祉琳表示立志從醫，因為對科學興趣濃厚，尤其希望認識人體運作及病理學。她認為性格未必直接決定選科路向，但對讀書態度有顯著影響。

她自覺有「少少好勝心」，會將這種特質轉化為學習動力。即使成績已達個人滿意水平，她仍會思考下一次如何進步，鞭策自己更努力溫習。她說：「我想知道多啲可能病理學，或者知道多啲人體係點樣運作濃厚…… 就算嗰個分出到嚟已經係自己滿意嘅，但我都會想下次可能再提升自己。」

姚祉琳曾到腫瘤科探訪，從醫患關係中體會到醫術與關懷同樣重要。（馮文傑攝）

腫瘤科探訪改變看法 體悟心靈慰藉同樣重要

姚祉琳早前到醫院腫瘤科探訪的經歷，亦令她更堅定從醫。她起初以為腫瘤科病房會充滿傷感及壞消息，但想像與實際所見不同。她看見不少病人艱辛完成療程後覆診，展現堅強一面。由於化療等療程需長時間跟進覆診，醫生與病人逐漸建立信任關係，醫生會記得病人的生活習慣，病人亦願意向醫生分享擔憂。

她認為，醫生數句簡單說話已可讓病人感到安心，令她明白醫療工作不只在於精湛醫術，與病人溝通及提供心靈慰藉亦同樣重要，這亦是她日後最希望為病人做到的事。

姚祉琳考得六科5**，成為今屆狀元。（馮文傑攝）

獲「超級狀元」師姐鼓勵 助釐清兩間醫學院選擇

身邊朋友的志向未必相同，未必能完全理解姚祉琳對醫科的想法。幸好她透過學校活動，認識了數名正在修讀醫科的師姐，當中包括5年前畢業的「超級狀元」。大家因有着相近經歷，給予她不少鼓勵。師姐們不僅會分享面對讀書困難的方法，亦曾就兩間醫學院的選擇提供意見，協助她解答升學疑問。

任科學學會副會長 籌辦帳篷觀星活動推廣科普

姚祉琳擔任校內科學學會副會長，她認為最有意義及最難忘之處，是協助為校內同學舉辦科普活動，既能增廣見聞，亦能將科學知識分享予其他同學，啟發他們的興趣。姚祉琳曾參與籌辦「帳篷觀星」活動，透過帳篷營造沉浸式觀星體驗是讓參加者在校內感受觀星的氛圍。

姚祉琳表示，希望日後深入了解人體運作及病理學。（馮文傑攝）

冀結合AI、工程及醫學 助提升診斷和手術精準度

談及醫療科技發展，姚祉琳指人工智能目前已應用於醫學影像分析，可透過學習大量病變影像，協助識別可能異常的部位。醫生為病人進行掃描後，可先由人工智能作初步篩查，再集中覆核有潛在問題的影像，從而提高診斷效率及縮短診症時間。

她期望未來人工智能可在手術方面扮演更重要角色，例如與機械臂結合，協助進行更精準及快速的手術。她認為，若能結合電腦科學、工程學及醫學等跨學科知識，將有助研發更多醫療技術，惠及病人。