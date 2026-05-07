懲教員涉捅穿囚友直腸　疑為隱瞞調走兩涉事職員　總主任否認其事

懲教員涉在西貢壁屋懲教所用地拖棍捅18歲囚友肛門至直腸穿洞案，3名囚友及1名涉知情不報的懲教員的審訊續。時任署理總懲教主任陳顯榮今（7日）出庭作供，他稱知有囚友入院後，翌日早上即翻看閉路電視錄影，並叫一名懲教主任展開調查。辯方卻指陳一早已知事件涉及襲擊，為求自保及擔心影響升遷，將調查焦點集中在職員違規，更把兩名涉事的懲教助理，著一個放假，另一個調去守瞭望台，望瞞天過海，卻未料事主家人報案而東窗事發，陳否認其事。



受審的4名被告：被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），及3名囚友3名被告：李梓睿（19歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲）。3名囚友被控2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。郭則被控藉公職作出不當行為罪，指他明知二級懲教助理譚力翀曾襲擊趙姓事主，卻知情不報。

總懲教主任陳顯榮否認為隱瞞事件而調走兩名涉事懲教助理。(陳蓉攝)

兩名職員長期看守實時閉路電視

時任署理總懲教主任陳顯榮供稱，院所有訓令囚室的閘要上鎖，規矩亦無指在囚人士不能遊戲。署方會安排主任級職員巡邏，確保職員不會越權。此外，署所的控制室內可看到多個實時閉路電視，並有2名職員長期看守，如有不尋常情況，會即匯報上級。但當天沒收到囚室有人遊戲。

得知事主入院後翌日有翻查錄影

陳又稱，在2024年12月26日，他下班後接到通知叫他到醫院，他當晚有見到事主，他身上沒有表面傷勢，亦沒有投訴被襲擊。他根據醫生建議，叫事主留院觀察。翌日早上7時左右，他到控制室翻查錄影，逗留約半小時，見到B3活動室內有人玩抛擲及爽身粉，在場兩位職員疑沒有介入，遂叫懲教主任蕭霆峰作調查，並稱至少要以「工作忠告」處理事件。

當時未為意有懲教主任正休假

陳認有叫蕭及休假的懲教主任馬俊健在報告上署名。辯方質疑馬當時休假，報告卻以其名遞交，認為做法奇怪。陳解釋，因為馬較有經驗，故想馬輔助蕭調查，未為意他當時在休假。

辯方質疑陳把調查範圍縮窄至職員違規

辯方指，案發翌日，朱有向陳匯報襲擊事件，所以陳才叫蕭調查，並縮窄範圍至職員違規，而非襲擊，以圖阻止被通報上級，影響升遷。陳不同意。辯方續指，陳有見過趙，趙未向他投訴，故他覺得事件僅是郭及朱的片面之詞，想瞞天過海，從而叫蕭盡快調查，不要引人起疑。陳否認說法。

知郭快退休著放假並同時調走譚

辯方續指，陳在收到調查報告後，發現未有提及襲擊，便稱以「工作忠告」了事。他知郭即將退休，叫他放假蓋過事件，同時把施襲的懲教員譚力翀調去守瞭望台，把他與案發B3期數分開，卻未想到事主家人會報警。陳否認。

譚及另一囚友被告已認罪

本案另外兩名被告譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

案件編號：DCCC1096/2024