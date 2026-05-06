懲教員涉捅穿囚友直腸　被指知情不報被告稱　環境嘈吵無聽到對話

懲教助理在西貢壁屋懲教所用地拖棍捅18歲囚友肛門至直腸穿洞案，4名否認涉案被告的案件，今（6日）在區域法院續審，控方播放案被指知情不報的被告，一級懲教助理郭紹輝的錄影會面，郭稱，當日知道譚曾叫了幾名囚犯離開活動室，但他在清潔，加上環境嘈吵，未有聽到眾人的對話。他知道事主當晚身體不適，曾給他止痛藥。翌日知事主入院後，向事主施襲的懲教員才向他交代曾搞事主，又表示是：「拎地拖棍插」，惟未有交代詳情。案件明續。



現受審的4名被告：被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），及3名囚友3名被告：李梓睿（19歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲）。3名囚友被控2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。郭則被控藉公職作出不當行為罪，指他明知二級懲教助理譚力翀曾襲擊趙姓事主，卻知情不報。

被告郭紹輝否認公職人員行為失當受審。(陳蓉攝)

郭指部份囚人無人探望很可憐

庭上播放次被告郭紹輝的錄影會面，他表示在1991年12月21日入職，2020年4月起駐守壁屋。B3為2021年3月新加開的期數，收押50-60名囚犯。他是該期數的主管，負責囚犯的起居等事情。

郭稱，案發當日為聖誕節前後，有囚犯表示想玩遊戲。他覺得有些囚犯被收押幾年都無人探望，像「孤兒仔」很可憐，他亦即將退休，遂批准有關要求。當天的遊戲由譚帶領，沒有發現有特別衝突。

知道譚曾叫數名囚犯外出

郭稱，知道譚其後叫了幾名囚犯出去，印象中包括被捅的事主，但不清楚他們因何外出。他當時正在清潔，環境較嘈吵，故聽不到眾人在說甚麼。

只知事主肚痛有給他食止痛藥

郭稱當天返倉後，得知事主肚痛，於是著他休息，當時未見他有傷或流血。約晚上6時半，郭把他的止痛藥給事主食。郭稱，該止痛藥由內部醫院提供，本用以治療其痛風。

未幾，事主再對他表示肛門痛，他未有詳細了解，亦未有向上級匯報。郭稱因傷風感冒等時有發生，除非涉發羊吊或抽筋等重大事件，否則一般會由醫官派發必理痛等藥物處理。

翌日得悉事主送院才知他肛門出血

郭在錄影會面中提及，翌日上班時，發現事主被送進醫院，他最初得悉是因為腸胃炎，其後才知道是肛門出血。郭指譚其後告知他，當日「出左去搞左佢（事主）」。

譚只稱搵地拖插佢肛門無詳講

警察問郭，為甚麼譚會突然與他交代事件。郭稱，譚本以為趙的情況沒有大礙，未有打算交代，惟翌日得悉事主被送到外面的醫院，遂向他交代情況。郭憶述指：「佢話搵地拖棍搞⋯插佢囉，插佢肛門，詳細無講。」

兩名被告已認曾向事主施襲

本案另外兩名被告譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

案件編號：DCCC1096/2024