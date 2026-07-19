今日新聞8分鐘｜5遊客北海道自駕遭列車撞｜男子大鬧尖沙咀街頭

筲箕灣停水｜商戶斷水境況兩極 食肆嘆失五位數 士多狂賣20箱水

筲箕灣今早（19日）食水供應受阻，大批區內居民及商戶大受影響。由於正值周末假日，飲食業首當其衝，不少食肆因缺乏食水而被迫暫停營業，水務署雖已緊急調派水車到場，但食肆基於衛生考量放棄取水，有負責人直言今日生意損失慘重；另一邊廂，由於居民急需食水應急，區內士多及便利店的樽裝水銷情激增，有店舖短短一個上午已賣出20箱水。

世界盃季軍戰商場400人觀賽 球迷開心睇波食宵夜

今屆世界盃來到最後階段，阿根廷與西班牙爭冠前一天，本港時間今日（19日）凌晨5時先上演英格蘭對法國的季軍戰。這場亦是法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）的領軍最後一戰，雖然迪甘斯不諱言「比起決賽，它沒那麼重要。英格蘭不想踢，我們也不想」，但他強調「我們身在這裏」、「將目標放在力爭第三名，並努力去實現這個最後目標」，加上根據歷屆紀錄，世界盃季軍戰往往是入球騷，今場英法大戰仍然吸引大量球迷捧場。

尖沙咀寶馬「黑玻璃」引懷疑 警截車揭司機被停牌 當場拘捕

昨日（18日）晚上11時許，一輛寶馬私家車沿尖沙咀漆咸道南往油麻地方向行駛，途經近柯士甸道時，警方巡經上址見到該輛寶馬車窗呈黑，認為有可疑，於是截車搜查。

尖沙咀中年漢大鬧街頭堵交通 遭4警合力按地制服拘捕

今日（18日）凌晨時分，尖沙咀發生公眾地方擾亂秩序事件。一名49歲周姓男子在街頭大呼小叫，兼阻塞交通，經警員勸喻後情緒更加激動，甚至拋擲雜物。網傳片段顯示，警方接報趕至現場，最終由多名制服警員按壓在地上制服，隨後將其拘捕。

5遊客北海道自駕遭列車撞 消息：一人為東九龍交通部警員

5名中國籍遊客前日（16日）在日本北海道自駕遊期間，因故受困JR富良野線平交道上，被駛至列車撞到。事故令JR富良野線部分路段停駛逾3小時，影響約300名旅客的行程。消息指，自駕遊5人當中，一人為隸屬東九龍交通部的警員，他已被日本警方安排錄取口供及協助調查，料下周調查完成後將返港；駐當地的中國領事館亦有向當事人提供協助。

警方回覆《香港01》查詢表示，自事故發生後，警方一直與該名警務人員保持聯絡，該名人員現正在日本處理交通事故後續程序，並沒有被日本警方拘捕。如該名人員於後續程序需要協助，警方會提供一切適切支援。

TheOne三酒樓$7點心劈價戰 食客讚鮑魚燒賣有鮑魚抵

近年餐飲業市道低迷，中式酒樓深受打擊，不少推出各項優惠及減價吸客，當中位於尖沙咀商場The ONE的酒樓「內捲」嚴重，上演「酒樓劈價戰」，繼12樓「潮．囍薈」去年推出時光倒流價，以最便宜7元發售點心後，另外兩間酒樓亦仿傚，以「割喉式價錢」搶客。

今早約9時45分，The ONE營業前15分鐘，門口已排起人龍，大批食客等上樓飲茶。有81歲食客特意由觀塘前來光顧，自茶樓推出優惠後，平均每月飲茶一次，他認為，該酒樓環境好及價錢平，形容食物質素高，「貴價野嚟㗎，唔係平嘢….鮑魚燒賣都有一隻鮑魚，兩三隻蝦」，每次飲茶人均消費約50至60元。

廣州動物園「齊瀏海白獅」阿杭高齡離世 網民深情送別

那個因憨厚「齊瀏海」走紅網絡、用百變髮型治癒無數人的白獅「阿杭」，沒能等來又一個盛夏。

7月14日，白獅「阿杭」在廣州動物園內安詳離世，享年17歲，對於平均壽命10到15歲的獅子而言，已屬罕見高壽。

涉安排顧客美容呃醫保11萬 警搗詐騙集團拘14人

警方昨日（15日）搗破一個利用美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，拘捕14人，其中包括美容中心職員、註冊醫生、保險代理及保險索償人，他們涉嫌於去年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及9宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬元。

根據調查顯示，有保險從業員會安排顧客到指定美容院接受療程，並訛稱有關人士接受了符合保單保障範圍的治療，包括去疣、膿瘡引流等手術，騙取醫療保險；但實際上只是進行打去光針、拉皮等著通美容療程，並不屬於保險保障範圍內。