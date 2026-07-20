善德基金會第九屆北京航天科技考察團啟動　70名高中生月底出發

由香港善德基金會主辦的「善德關愛科研青年發展計劃——第九屆北京航天科技考察團」啟動禮周日（19日）舉行，保安局署理局長卓孝業、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘、政制及內地事務局副局長胡健民，以及中聯辦新界東區事務部二級巡視員陳甫主禮。



2026年7月19日，「善德關愛科研青年發展計劃——第九屆北京航天科技考察團」啟動禮假香港理工大學蔣震劇院舉行。 （香港善德基金會圖片）

香港善德基金會2015年起連續舉辦「善德關愛科研青年發展計劃——中國航天之旅」，全額資助1,026名通過甄選的優秀中學生代表前往首都北京、西安、南京等地研學。

今屆定於本月27日至8月1日帶領70名高中生，當中包括由全港中學校長推薦的學生、共創明Teen學員及非華裔學生前往北京研學，藉此持續加強對基層家庭學生以及弱勢社群的學習支援。

2026年7月19日，「善德關愛科研青年發展計劃——第九屆北京航天科技考察團」啟動禮假香港理工大學蔣震劇院舉行。 （香港善德基金會圖片）

基金會常務副主席暨關愛科研策略委員會主席蔡敬業，於致辭時祝賀本屆70位同學由330位參選者中脫穎而出。他提及今年是中國航天事業創建70周年，加快建設航天強國納入國家「十五五」規劃。特區政府正就香港首個五年規劃進行諮詢，創新科技也是其中一個重點。因此航天之旅並不只是考察，更是培養香港創科人才及把握國家發展機遇的重要 一環。

2026年7月19日，「善德關愛科研青年發展計劃——第九屆北京航天科技考察團」啟動禮，港善德基金會常務副主席暨關愛科研策略委員會主席蔡敬業致辭。 （香港善德基金會圖片）

保安局署理局長卓孝業致辭時提及，黎家盈作為第一位「港產太空人」，並不是有三頭六臂，而是跟所有學生一樣在香港成長的普通人。而她在警隊的嚴格訓練磨練出意志，培養堅持不懈、不懼困難及細心謹慎的品質，令她能克服太空人的艱苦訓練。

他表示，只要年輕人勇敢去追夢，願意去努力，國家的舞台甚至是浩瀚的宇宙，都會為大家提供發揮空間。

2026年7月19日，「善德關愛科研青年發展計劃——第九屆北京航天科技考察團」啟動禮，保安局署理局長卓孝業致辭。 （香港善德基金會圖片）

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘表示，今屆考察團的時機別具意義。因為今年5月神舟二十三號載人飛船發射圓滿成功，首位來自香港的載荷專家黎家盈博士隨船順利進駐國家太空站，標誌着對香港創科實力及人才建設的充分肯定，亦是香港更好融入和服務國家發展大局的最佳實踐。

2026年7月19日，「善德關愛科研青年發展計劃——第九屆北京航天科技考察團」啟動禮，創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘致辭。 （香港善德基金會圖片）

啟動禮中亦宣布，本年12月將首次帶領70名學生遠赴上海及杭州考察國家於世界領先的高新科技企業，以航天科技作為出發點，引領學生運用人工智能技術，從多角度思考社會發展的前景與未來，深入探索「人工智能+製造」，積極投入國家「十五五」規劃建議提出的前瞻佈局未來產業。