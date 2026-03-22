發展局於北都四發展區設展館　冀結合實地考察吸引企業落戶

政府正發展北部都會區，發展局先後在古洞北、粉嶺北、洪水橋／厦村和河套設立展館。當局稱，希望展館讓社會了解並支持北都作為香港戰略增長區的發展；同時展示北都潛力，推動企業參與建設，並吸引企業落戶。



土拓署西拓展處工程師莊雪儀（左）和土拓署西拓展處工程師呂泳煌（右）。

洪水橋／厦村新發展區社區聯絡中心設有沉浸式數碼體驗區及呈現新發展區藍圖的沙盤模型。（發展局）

發展局指，政府已在中環展城館設置北都專區展覽，然而根據經驗，有興趣探討參與北都發展的企業往往希望近距離了解北都的最新進展並進行實地考察，當局於事在北都設立「衞星」展館，呈現北都的發展藍圖。

土拓署西拓展處工程師莊雪儀稱，洪水橋／厦村新發展區定位為「高端專業服務和物流樞紐」，其社區聯絡中心於本月完成搬遷與擴建工程，並已在日前正式開幕。她表示，展館以「匯聚•綻放」為主題，設有沉浸式數碼體驗區及呈現新發展區藍圖的沙盤模型，介紹區內智慧綠色交通網絡、歷史文化資源，以及結合發展與生態保育的「基於自然的解決方案」。

土拓署西拓展處工程師莊雪儀（左）和土拓署西拓展處工程師呂泳煌（右）。（發展局）

另一發展區河套區，將會發展成為聯通內地與國際的科技創新樞紐。土拓署西拓展處工程師呂泳煌指，河套社區聯絡中心名為「河套科創築城館」，2024年啓用，共有三層，以互動體驗形式呈現河套區在創新科技、生態保育等領域的最新成果，至今已累計接待超過120個參訪團體，總參觀人數達5,000人次，其中商業及企業團體佔比達八成。館內介紹河套深港科技創新合作區香港園區的規劃及相關基建工程的進展，亦設有自然保育展示區，訪客可透過飛鳥模型裝置及生態區投影牆，認識不同物種的生境和特性，了解有關生態保育工作。

粉嶺北社區聯絡中心於2023年開幕，土拓署北拓展處工程師鄭允健指，館內展覽以「存在與流變」為主題，劃分為七大展區，呈現粉嶺發展今昔。館內設模擬駕駛遊戲，透過多個螢幕，體驗飛馳於粉嶺繞道（東段），了解相關基建發展。另外，訪客可透過全息投影技術與立體模型，從不同角度了解新發展區全貌，以至北都整體發展。中心也記錄了北區街坊的人文故事，訪問北區不同年齡層的市民，訴說北區今昔。

粉嶺北社區聯絡中心設模擬駕駛遊戲。（發展局）

土拓署北拓展處工程師陳曉彤表示，古洞北是北都最早進入建造階段的新發展區，原來設立的社區聯絡中心規模較小、主要用作發放資訊並且不設展覽空間，因此計劃在古洞北新發展區設立一個較大型、「一館多用」的北都核心展廳。新展廳鄰近即將於2027年啓用的東鐵線古洞站，以及塱原自然生態公園亦在毗鄰。陳曉彤介紹，北都核心展廳將採用更多創新科技，打造全景式互動平台，多媒體展示，爭取於2027年啟用首階段。