今日新聞8分鐘｜何伯認圖用刀插何太判2月｜港人日本自駕車禍1死

侍應涉向露宿婆婆淋液 案押後商討處理方式

網上日前流傳，有人在紅磡觀音廟附近，用水桶向一名露宿婆婆淋潑不明液體，事件引起網民關注。警方事後拘捕一名29歲男侍應，並控以兩項「普通襲擊」罪。案件（KCCC2082/2026）今（20日）在九龍城裁判法院提堂，署理主任裁判官鄭念慈應控方申請，將案件押後至8月17日，以待向控辯雙方商討其他處理方式。被告准以1千元現金保釋，條件包括須不得接觸控方證人及須在報稱地址居住等。

深井屯門公路城巴撞欄 乘客指扣安全帶後半分鐘即撞欄

今日（21日）上午9時左右，屯門公路出九龍、深井碧堤半島對開發生交通意外。一輛城巴疑「自炒」撞欄，車窗碎裂，多人受傷；救護車正在場處理。

筲箕灣停水｜工程人員肉身抗激流維修 網民：辛苦晒

筲箕灣道新成街交界周日（19日）食水管破裂，引發區內大範圍暫停食水供應，歷時約30小時，食水供應到昨午（20日）近11時才陸續恢復。爆水管位置附近有電車路軌，事發間亦遇上惡劣天氣，大大增加工程難度。

昨（20）晚網上流傳一段短片，片段中一群工程人員疑在爆水管位置搶修，期間至少3名工人落到近1米多深的水渠位置，被大量食水如「洪流」般衝擊，水花四濺，有工人在水流中拿起錘子敲打水管搶修，之後更彎腰在水中確認進度，不時用手潑開臉上的水。疑似拍攝者則補充指「修螺絲、修喉碼」，又感嘆工人在惡劣的環境中工作，直指「痴Ｘ線」。

港人家庭北海道富良野自駕遊遇車禍 1死5傷

日本北海道7月20日發生致命車禍，一架載有一家四口港人家庭自駕遊汽車在富良野的道路上與另一架汽車相撞，造成1死5傷，死者為53歲的香港女遊客。而今次是當地在一星期內再次發生涉及港人自駕遊的交通意外。

何伯認圖用摺刀插何太 官指何伯因愛成恨判囚2月

「何伯」何煊與何太葉秀定接受電視台訪問後成城中話題人物，二人去年涉在屯門菁田邨住所的升降機大堂打鬥，何伯圖用摺刀刺何太，被捕後曾向警員稱：「因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就搵刀插佢。」何伯在沒有律師代表下，早前承認意圖蓄意傷人罪，而他認罪還押後，又因一再入院，案件(DCCC1515/2025)押後至今（21日）在區域法院判刑，惟法官陳廣池指，他再次接獲醫管局通知，指何伯又不能上庭，惟考慮到再押後對被告亦不公平，故決定「特事特辧」，在何伯缺席又無律師代表下判刑，並判何伯入獄2個月。

法官陳廣池指，本案涉因愛成恨，被告已到「不惑之年」的雙倍年紀，卻不懂自制，傷害妻子，考慮到案情嚴重及被告年紀等因素，應在「法理情」下作出平衡，在刑期扣減下的情況下，判囚兩個月。

陳官強調，此乃考慮被告年邁有病等情況下的特殊輕判，並非常例。而被告自五月起還押，理論上已可獲得盡快釋放，希望他可修心養性，身體健康地重投社會。

一億頭獎六合彩 中環士丹利街投注站開門前現人龍

香港賽馬會將於今晚（21日）舉行暑期金多寶攪珠，特設7,500萬元金多寶，估計若以10港元一注獨中，幸運兒可得一億元橫財，刷新暑期金多寶頭獎紀錄。截至昨晚（20日）八時半，總投注額已超過一億元。

今早近11時有市民於中環士丹利街、被譽為全港最「幸運」的投注站門外等候。不少長者表示「碰下運氣」，如中獎會把部分獎金用於做善事。有八旬照顧者長期照料九旬的家人，形容日子艱難，如有幸中頭獎將會聘請工人分擔壓力，亦會用於善事。

深圳地鐵安檢新政實施首日混亂 乘客暴雨中排隊半小時

深圳地鐵昨日（20日）起實施進站安檢全覆蓋，所有乘客不論大包小包，一律須將隨身行李過機查驗，同時須接受手持安檢設備進行人身檢查。新規實施首日即逢周一上班高峰，加上天降暴雨，多個大客流站點出現百米人龍，有乘客等候近半小時才能入閘，大批打工仔因此遲到，社交平台湧現近千則投訴。晚高峰時段，更有多站發生乘客與安檢人員爭執，個別情緒激動者甚至報警求助。

值得注意的是，今年11月深圳將舉辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議；7月27至28日亦將舉辦APEC林業部長級會議。

酒店業徐英偉：香港很多日常就是旅遊體驗 應同全世界多啲講

徐英偉2022年離開官場，其後出任香港酒店業主聯會執行總幹事，踩入旅遊業。他接受馬會刊物《駿步人生》訪問時說，現在不少地方着重旅遊體驗，認為香港很多日常，其實就是體驗，只是被遺忘。

「例如我哋馬場賽馬跑咗好多年，好多時啲人會唔記得咗，原來係體驗一部分。當然，另外我哋好多嘅中西文化交匯，我哋有館博物館，我哋有其他體育園，有盛事，好多呢啲其實本身都係我哋一啲舊同埋新交集，未計就係我哋盛事、消費買嘢、食嘢；仲未計好多人忘記咗我哋香港有個維多利亞港，有好多山行，15分鐘可以去到呢啲咁嘅體驗。」