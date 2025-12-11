中醫醫院｜長者稱政府資助後診金$180吸引　有人不滿等藥半小時

香港中醫醫院今日（11日）起分階段投入服務，提供門診及日間住院服務，同時開展六大專科，提供專病服務模式。中醫醫院行政總監卞兆祥表示，醫院整體運作流程暢順，預約情況熱烈，政府資助籌首月的名額已滿。醫院首十日的服務名額已增加一倍，今日起會再增加30%名額。



有到診長者形容醫院的裝潢有如西九文化區博物館，讚賞經政府資助後診金180元合理、吸引。她又認為地點較內地中醫院方便，亦提供化驗、專科等一站式服務，期望日後長者醫療券適用於醫院。有首日來「踩場」的市民不滿等藥等了半小時，又指顯示屏顯示其等候號碼後又無法取藥，認為「咁嘅服務死得啦」，但他表示會再來，看看有沒有改善。



香港中醫醫院今日（11日）起投入服務。（林遠航攝）

中醫醫院以公私營合作模式營運

斥資近90億元、位於將軍澳百石角的中醫醫院是全港首間中醫醫院，今日正式投入服務。醫務衞生局局長盧寵茂早上出席升旗儀式，與市民交談，又體驗醫院的針灸等服務。醫院由浸會大學承辦並引入公私營合作模式，初期提供門診、日間住院服務，分「政府資助」以及可以自行選擇中醫師的「市場導向」兩類，涵蓋內、外、婦、兒、骨、針灸六大分科。

中醫醫院今日正式投入服務，醫務衞生局局長盧寵茂早上到場視察。

醫務衞生局局長盧寵茂教授（右）今日在醫院體驗艾灸治療。

首月資助籌已滿額 八成分科服務名額已預約

醫院行政總監卞兆祥表示，醫院首日服務約181位病人，整體運作流程暢順。醫院從11月開放預約後，整體預約情況熱烈，政府資助籌第一個月的名額已滿。首十日的服務名額已增加一倍，今日起會再增加30%名額。在分科服務方面，目前有80%名額已經預約，卞兆祥強調醫院會根據市民服務需求作調整，「市民唔需要擔心等咗好耐無得睇症」。

另外因應大埔火災，卞兆祥表示直至2026年11月31日，院方為災民提供政府資助的免費日間門診及臨床服務等，病人只需提供身分證明等即可，無須轉介。

中醫醫院行政總監卞兆祥（中）表示，醫院整體運作流程暢順，整體預約情況熱烈。（林遠航攝）

將為三間大學學生提供實習機會

中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎表示，今日是香港中醫藥發展的里程碑，亦是香港醫院體系的新篇章。中醫醫院將會在醫療服務、培訓人才、對外交流與合作等方面發揮關鍵作用，並會與內地及海外多間中醫院合作，為香港中醫藥走向世界提供更堅實的基礎。

卞兆祥則補充，除提供醫療服務，醫院也為港大、中大、浸大3間大學學生提供實習機會，為香港培養更多臨床醫療人才。

中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎表示，中醫醫院將會在醫療服務、培訓人才、對外交流與合作等方面發揮關鍵作用。（林遠航攝）

市民率先體驗新醫院：似西九啲博物館

已退休數年的李女士被肩頸膊痛困擾多年，早已留意中醫醫院開幕，成功預約今日的全科服務。她過去十多年曾在本地及內地看中醫，認為醫院較普通診所更寛敞、舒適，設計與國內中醫院有不同，笑言「有啲似西九啲博物館」。她讚賞醫院提供化驗所、X光等一站式服務，認為比坊間中醫診所更為方便。

李女士認為醫師診症細心，向她詳細了解病史，亦就她的三高等問題給出日常生活建議，又表示已排期專科，有待日後再進一步診斷。經政府資助，她只需付180元診金，認為收費合理。她說雖然診金或較內地貴，但連同節省的交通費及時間等，中醫醫院更吸引，期望日後可以在中醫醫院使用長者醫療券。

成功預約今日全科診症的李女士（右）認為，中醫醫院比坊間中醫診所更為方便。（林遠航攝）

71歲的姚先生不滿等取藥時間過長。（林遠航攝）

付全額診金藥費市民不滿等藥半小時

71歲的姚先生為了體驗新醫院，特意首天來「踩場」，希望調理身子。他讚賞診症過程流暢，但不滿等藥時間過長要半小時，又稱取藥處顯示屏顯示其號碼後，仍無法取藥，引述職員說今日較多病人，醫院人手緊張。

不過，姚先生似乎不太收貨，稱無法搶到政府資助籌，付全額診金連四日藥費要850元，說：「你話呢個價錢得唔得吖？我寧願畀錢，你都咁嘅服務就死得啦。」不過，姚先生表示仍會給中醫醫院多一次機會，「睇下佢有冇改善囉」。

醫務衞生局局長盧寵茂教授今日上午乘坐巴士前往醫院。

為方便市民往返香港中醫醫院，醫院會提供免費接駁服務，接送市民往返港鐵調景嶺站、康城站及醫院正門。運輸署亦已協調各公共運輸營辦商加強來往醫院一帶的公共運輸服務，包括新增專線小巴116H號線連接將軍澳站與醫院正門，以及安排八條專營巴士及一條專線小巴在將軍澳百勝角路增設中途站，乘客下車後短暫步行即可抵達醫院。