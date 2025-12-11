香港中醫醫院今營運　交通、服務、獨特設施及建築一文看清

香港中醫醫院今日（11日）起正式營運。作為全港首間中醫醫院，其服務、設施，以至建築物設計，均與一般醫院不同。本文將從交通、醫院服務、設施及建築物設計四方面，全面介紹香港中醫醫院。



其中，醫院建築物設計採用中醫藥文化為設計理念。醫院的百勝角路入口廣場設有一個日晷，是醫院的標誌設計之一；醫院中庭以「天圓地方」為設計，對應中醫學中「天人相應」的概念；醫院更有一個「五行相生花園」，園林設計借鑒傳統造園原理，展現現代嶺南風格。



香港中醫醫院今日起正式營運。（黃寶瑩攝）

醫院的百勝角路入口廣場設有一個日晷，是醫院的標誌設計之一。（黃寶瑩攝）

醫院中庭以「天圓地方」為設計，對應中醫學中「天人相應」的概念。（黃寶瑩攝）

醫院有一個「五行相生花園」，園林設計借鑒傳統造園原理，展現現代嶺南風格。（黃寶瑩攝）

香港中醫醫院由政府全資興建及提供設施，造價86.2億元，由醫務衛生局監管。其營運則採用公私營協作模式，由浸大成立的「浸大中醫醫院有限公司」營運。

百勝角公共交通已加強 小巴116H連接將軍澳站與醫院正門

香港中醫醫院位於將軍澳百勝角。該位置遠離將軍澳市中心，但因應醫院的啟用，院方將於特定時段提供免費接駁服務往返港鐵調景嶺站、康城站及醫院正門。

運輸署亦已協調公共交通營辦商加強來往醫院一帶的公共交通服務，包括新增專線小巴116H號線連接將軍澳站與醫院正門。

香港中醫醫院附近的公共交通服務。（香港中醫醫院提供）

為方便市民往返醫院，醫院將於特定時段提供免費接駁服務往返港鐵調景嶺站、康城站及醫院正門。（香港中醫醫院提供）

公共交通服務營辦商新增專線小巴116H號線連接將軍澳站與醫院正門。（香港中醫醫院提供）

小巴直達醫院門口。（黃寶瑩攝）

提供門診、日間住院及臨床支援 第二年才開展夜間住院服務

首年，醫院將提供門診、日間住院及臨床支援服務，第二年才開展夜間住院服務。醫院共有400張病床，惟預料至2030年底才全面啟用。

醫院共有400張病床。圖為病房內部。（黃寶瑩攝）

醫院共有400張病床。圖為病房內部。（黃寶瑩攝）

醫院共有400張病床。圖為病房內部。（黃寶瑩攝）

門診分為政府資助及市場導向兩類，市場導向服務病人可自行選擇中醫師。而日間住院首年設25張病床，涵蓋政府資助及市場導向服務，集中處理程序較複雜的中醫治療。

臨床服務則涵蓋純中醫、中醫為主及中西醫協作，範圍包括偶發性疾病、慢性疾病、複雜病症、療養服務、復康服務、紓緩服務、保健服務、疾病預防，以及其他疾病類別。

門診分為政府資助及市場導向兩類。圖為全科門診部分。（黃寶瑩攝）

門診分為政府資助及市場導向兩類。圖為私家門診部分。（黃寶瑩攝）

醫院設有六大中醫分科，包括中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科。不過，醫院不設急症室、深切治療部、分娩及全身麻醉手術服務。

醫院採用三種收費模式，詳情見另稿。

設中醫特有設施 如薰蒸機、中藥浸浴及艾炙治療室

由於醫院是中西醫協作，所以醫院設中西藥房，病人可一次過拿中藥及西藥。其中，中藥房有600種草藥。

醫院設中西藥房，病人可一次過拿中藥及西藥。圖為中藥房，旁邊便是西藥房。（黃寶瑩攝）

中藥房旁的西藥房。（黃寶瑩攝）

中藥房有600種草藥。（黃寶瑩攝）

中藥房有600種草藥。（黃寶瑩攝）

醫院亦設有一些中醫治療才會應用到的設施，例如薰蒸機、中藥浸浴及艾炙治療室。薰蒸機用以治療風濕，艾炙治療室則具備抽風裝置，可抽走艾炙過程中產生的煙霧，免得影響其他病人。

用以治療風濕的薰蒸機。（黃寶瑩攝）

中藥浸浴設施。（黃寶瑩攝）

艾炙治療室則具備抽風裝置，可抽走艾炙過程中產生的煙霧。（黃寶瑩攝）

艾炙治療室則具備抽風裝置，可抽走艾炙過程中產生的煙霧。（黃寶瑩攝）

建築設計以中醫藥文化為理念 有「五行相生花園」

醫院副行政總監（中醫）張振中指，醫院除了治療外，還會推廣中醫藥文化傳承及中醫藥應用。所以，醫院建築的設計以中醫藥文化為理念。

醫院的百勝角路入口廣場設有一個日晷，是醫院的標誌設計之一。每當二十四節氣即日當午，太陽剪影便會落在刻標上，按時報節。時節既是醫理的秩序，也是建築的標示。

每當二十四節氣即日當午，太陽剪影便會落在刻標上，按時報節。（黃寶瑩攝）

醫院中庭以「天圓地方」為設計，對應中醫學中「天人相應」的概念。中庭上圓（穹頂）下方（大地）。中華文化兩條母親河（黃河、長江）及五大古都（鎬、洛、汴、京、寧），以抽象的手法重現。

醫院中庭以「天圓地方」為設計，對應中醫學中「天人相應」的概念。（黃寶瑩攝）

醫院中庭以「天圓地方」為設計，對應中醫學中「天人相應」的概念。（黃寶瑩攝）

醫院亦有一個「五行相生花園」。園林設計借鑒傳統造園原理，展現現代嶺南風格。在節點上，呼應中醫五行哲理，配置木火土金水元素，或亭台（木、火），或園景（土），或裝置（金），或地景（水）。

醫院今起正式營運，市民可透過醫院網站、熱線（31213121）、流動應用程式預約醫院服務，亦可親臨醫院預約登記。

