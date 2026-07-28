動漫電玩節最後一天旺丁　參展商指生意受紅霞影響　有的暴增一倍

一連五日的動漫電玩節今日（28）結束，因颱風紅霞周日（26日）襲港，今年展期少了半日營運日子，有商戶指對生意影響頗大，收入大減數萬元；亦有主力售賣模型的參展商指今年生意暴增一倍，人均消費大約300元，估計主因是今年動漫節「做大咗」，爆旋陀螺熱潮令動漫節吸引更多不同客源入場。



動漫節最後一日，入場人數依然眾多。（朱子熙攝）

今年「第27屆香港動漫電玩節」為歷年最大規模，展場由Hall 1及3擴展至Hall 5，總面積達38,417平方米，較去年增加一成，同一時間可容納38,000人；全場匯聚201個參展商及689位參展個人。

今天來到最後一日，展廳內人流仍絡釋不絕，但入場情況整體暢順，不少訪客均指今年入場安排比往年有改善，展區擴大亦令整到訪體驗更好。

參展公司：生意額下跌了數萬元

但主要售賣T恤、仿製劍等產品的「墨君文化」負責人朱小姐表示，今年銷情遠不如預期，生意額下跌了數萬元。她說周日上午打風做少半日生意，亦無信心今天餘下時間能追上生意額。

她指今年場內人流尚算不錯，自己攤位位置亦比往年好，但「走到這邊的人比上年少」，亦感到小朋友和家長消費力下降，「可能就是不喜歡我們賣的東西吧。」

墨君文化負責人則指生意比往年少數萬元。（朱子熙攝）

不少參觀者結伴同行。（朱子熙攝）

售賣模型參展商：今年生意暴增一倍

另一邊廂，主力售賣模型的T-Spark負責人John則指今年生意暴增一倍，人均消費大約300元，他估計主因是今年動漫節「做大咗」，又乘著爆旋陀螺熱潮令動漫節吸引了更多不同客源到訪，舞台表演和活動亦做得比往年出色。

他又指打影響比想像中小，「嗰日晏晝兩點先開，到十點都好多人。」對主辦方安排方面，他稱「當然每年都係有嘢要改進」，例如個別攤位排隊安排仍有待改善，但整體問題不大。

T-Spark 負責人指今年生意增近一倍。（朱子熙攝）

場內眾多Cosplayer。（朱子熙攝）

漫威蜘蛛俠限量版擺件25萬元成交刷新紀錄

主辦機構表示，大會調查發現，入場人士平均消費額達1,500元；至截稿前，錄得漫威蜘蛛俠限量版（Marvel Spider-Man Limited Edition）擺件以25萬元成交，創歷屆最高單價成交項目紀錄。該擺件由Swarovski在動漫節首日成功售出，耗時約233小時製作，鑲嵌逾32,000顆水晶，反映高價值精品及流行文化收藏品，成功吸引動漫愛好者及藏家關注和青睞。

漫威蜘蛛俠限量版擺件以25萬元成交，刷新動漫電玩節歷屆最高單價成交項目紀錄。（主辦機構提供圖片）

今年大會首度推出「國際動漫大師 x 香港明星聯乘」項目，邀請國際及本地動漫大師，與香港藝人跨界合作，將明星個人故事打造成獨一無二的專屬畫作。項目橫跨「潮巨匠」及「ComixPop」兩大展區，匯聚13個國家及地區、近百位頂尖潮玩設計師與漫畫家，展現多元藝術風格。

蜘蛛俠造型大受歡迎。（朱子熙攝）

不少參觀者到爆旋陀螺攤位對戰。（朱子熙攝）

動漫電玩節行政總裁：感激每一位動漫電玩迷無懼惡劣天氣入場

香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，今年繼續強化國際化元素，邀請更多世界級潮玩設計師及漫畫家參與盛會，又新增「發掘島 Dig Dig Island」及「ComixPop」兩個展區。他感激每一位動漫電玩迷，即使面對風雨，依然熱情不減，無懼惡劣天氣入場鼎力支持。

有商戶作「盲盒」買二送二促銷。（朱子熙攝）

不少參觀者駐場大型裝飾前拍照。（朱子熙攝）

由元気寿司冠名贊助的「動漫Cosplay大賽2026」，經過三日比拼，單人賽由Blue憑《幻塔》的「蕾比莉亞」奪冠，雙人賽冠軍則由猩猩與尼哥以《火影忍者》「千手柱間」及「宇智波斑」一角摘下。雙人賽冠軍獲機票及酒店資助，10月赴東京參加世界Cosplay高峰會（WCS）特別舞台活動，親身體驗世界級Cosplay 盛會氣氛。