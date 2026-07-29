宏福苑｜收20多戶授權票　黃碧嬌覆獨委會稱選顧問時轉交法團委員

調查大埔宏福苑火災的獨立委員會聽證會在本月中（17日）結束，委員會正陸續上載多名證人的供詞及無出席人士的回覆，其中未有出席過聽證會的民建聯大埔南區議員、宏福苑前法團顧問黃碧嬌的兩次回覆今晚（29日）公開。



黃碧嬌表示，從未就挑選承建商、評審標書或編製工程預算提供過任何意見。就有證人指控她有收取授權票，黃碧嬌在首次回覆中稱，在兩次業主大會中，各接收過20多戶街坊填寫其名字的授權票。到第二次回覆被問到連同其團隊，才透露共收集了279張授權票，但重申授權予她的授權票，兩次都只得20多張，其餘為授權其他人，其辦事處「僅作行政上的代收及轉交」。她又否認有洗樓索取授權票或刁難取回授權票的居民。



其中一次授權票，涉及聘用大維修顧問公司，最終由宏毅中標。黃碧嬌指，她當時將授權她的授權票，交由時任委員李官華代為處理，因為相信被授權的義工及法團團隊「會以業主及屋苑最大利益為依歸投票」。翻查資料，李官華為大火中其中一名死者。



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2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議後經後門離開。（資料圖片／何姿瑩攝）

黃碧嬌早前被點名牽涉宏福苑大維修工程，深陷爭議。火災獨立委員會聽證會上，她亦被指曾帶「黨羽」影響居民。她未有出席聽證會作證，但就透過律師，分別在4月初及5月初向獨立委員會提交兩次書面回覆。

黃碧嬌：從無就挑選大維修承建商、評審標書提供意見

黃碧嬌在首次回覆中表示，在2021年11月17日被委任為義務性質的宏福苑顧問，她承認並非正式委任，只是由時任法團主席鄧國權電話邀請。她強調並無決策權，亦無被要求簽署任何利益衝突的申報表。其職務在2024年9月6日原管委會被投票罷免後解除。

黃碧嬌又稱，從無就挑選大維修承建商、評審標書或編製工程預算提供過任何意見，大火發生前亦不認識大維修承建商宏業建築及其董事侯華健，又自稱在監察大維修進度事宜上沒有任何角色。

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（資料圖片／湯致遠攝）

兩度收約20戶授權票 就撤換時任管委會投反對票

就授權票爭議，黃碧嬌否認「派發福袋換取授權票」的指控，指是2022年發生，與2024年1月的招標會議在時間及因果上毫無關聯，派發過程亦無任何附加條件。

她又主動承認收取過兩個業主大會授權票，稱是「為協助委員會調查」。其中一次大會發生於2021年12月11日，她收到約20多戶填寫其名字的授權票，由於街坊不希望時任管委會被撤換，故她在相關議程投下不贊成票。同一個會上另一個議程涉及選出顧問公司，她只是列席，沒有參與投票。

▼2025年11月28日 大埔宏福苑火警第三日無再見火舌▼



另一次涉及授權票的大會，發生於2024年9月6日，同樣要表決罷免同一屆的管委會，她收到約20戶的授權，同樣在相關議程投下不贊成票。而最終該屆的管委會被擺免。

黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

第二次回覆始透露全部授權票數量有148張 黃碧嬌本人有20多張

其後獨委會再去信提問連同其團隊收取的授權票數量，黃碧嬌則在第二次回覆中透露，在2021年12月11日的特別業主大會中，「本人（黃碧嬌）及義工團隊、當屆法團委員、社區好友等」共協助處理了131張授權票，在2024年9月6日，連同其議員辦事處共收取了148張授權票。

黃碧嬌重申，授權她本人的授權票，兩次都只得20多張，其他絕大部分是授權予當時的法團委員、主席或業主等，其辦事處「僅作行政上的代收及轉交」。

將授權票轉交法團委員選大維修顧問公司

在其中一個題目中，獨委會要求黃碧嬌交代如何確保有遵從居民的投票指示，黃碧嬌則在回答透露，在2021年12月11日涉及選出顧問公司的議程，因為她顧問身份不便投票，她將授權她本人的票，交給法團委員李官華代為處理，因為相信被授權的義工及法團團隊「會以業主及屋苑最大利益為依歸投票」。

至於在2021年12月11日大會中有關聘用大維修顧問公司的議程，本人相信被授權的義工及法團團隊會按照授權業主以業主及屋苑最大利益的原則，作出合理的投票決定。鑑於本人為法團顧問身份不便投票，本人將授權本人的票交給法團委員李官華代為處理。本人相信他們會以業主及屋苑最大利益為依歸投票。 黃碧嬌回覆獨委會如何確保有遵從居民的投票指示

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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否認刁難居民、「洗樓」索票

黃碧嬌又在第二次回覆中，否認部分作居民對她收集的授權票的不實指控。就有證人指取回家人的授權票時遇到「諸多刁難」，黃碧嬌稱當時已立即退還，指控並非事實，又強調她與團隊絕不會以恐嚇、呼喝或不友善的方式逼使長者交出授權票。

就前法團管委會成員江祥發稱其團隊「洗樓」收集授權票，她指屬「憑空臆測」，稱只會在預約下家訪少部份相熟街坊，絕非「洗樓」或無差別上門索票，預約家訪所涉的授權票不多於十張。