西環的士司機被殺案　專家指被告有幻覺並信以為真　對殺人無記憶

的士司機在西環東邊街酒店外接載乘客後，遭人捅頸殺害，涉案無業漢否認謀殺，案件(HCCC150/2024)今(31日)在高等法院續審，辯方傳召精神科專科醫生作供。醫生指，被告有被迫害的想法，認為自己成AI的目標，亦遭香港政府虐待，但她同意被告未提他因此而殺人，被告並稱對殺人的事並無記憶。醫生認為，被告患有精神分裂，其症狀包括出現幻覺，他案發時受精神病症況影響，認為被告屬精神減責失常。



被告蔡南生（35歲，無業）否認一項謀殺罪，指他於2021年10月12日，在港謀殺韋劍雄(48歲)。

精神科專科醫生蘇瑋琳，指被告有提成AI目標及遭政府虐待，但承認被告未提他因而殺人，又指被告對殺人並無記憶。（朱棨新攝）

被告蔡南生被捕後曾稱，不相信自己是疑犯。(資料圖片)

被告蔡南生曾在YouTube拍片講述聲音入顱(Voice to skull)的經歷。(YouTube影片截圖)

被告20多歲起現精神病症狀

精神科專科醫生蘇瑋琳以專家證人身份作供，她指被告的精神病症狀，可能於20多歲時已開始。他有被迫害的想法，認為自己成為AI的目標。他於26歲由南非來港，並認為自己在港時，遭香港政府虐待。他自2021起，在小欖精神病治療中心收押。蘇指被告在還押時有失眠問題，亦會自言自語和大叫。此外，他敵視懲教署人員。

被告對案發情況無記憶

蘇醫生又指，被告對案發情況無記憶。蘇認為被告患有精神分裂，其症狀包括出現幻覺，並且相信所發生的事。他案發時受精神病症況影響，屬精神減責失常，嚴重削弱其精神能力。

社會動亂與被告的不安非完全相關

控方盤問時則指，根據蘇撰寫的報告，被告於2019年時因社會動亂，感到不安。蘇指被告稱在住所也感到不安，因此其不安和社會動亂並非完全相關。控方亦指，其報告指被告的精神病症況可能於20多歲時已開始，但都是根據被告的說法，蘇強調報告內容除了根據被告說法，也會評估其說法。控方亦指，被告沒有指稱因受AI虐待，令他殺人，蘇同意被告未有這樣及。