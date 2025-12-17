宏福苑大火01追蹤・紀錄長片｜我們錯過了多少次挽救悲劇的機會

造成過百人死亡的大埔宏福苑五級大火死傷枕籍，截至12月9日，當局公布證實160人死亡，6人失蹤。悲劇發生三個星期，《香港01》總結這段時間的訪問和調查，發現有很多問題，其中封窗發泡膠和棚網物料不防火，走火後樓梯開洞，到報告造假，大維修法團爭議，每一個都是致命的危機，全部都在宏福苑發生了。

《香港01》製作紀錄影片，來看看我們錯過了哪些挽救悲劇的機會，審視制度漏洞，以及聽聽居民的心聲。



【大埔宏福苑火災・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

採訪：鄧栢良、黃煦緻、羅敏妍、林澤鋒、鄭嘉惠、蔡正邦、黃偉民、翁鈺輝、馬耀文、黃學潤、左朗星、戴慧豐、王譯揚、林振華、梁偉權、陳浩然、羅日昇、陳永武、李家傑、楊婉婷、鄧海興、黎靜珊、熊翠蘭、梁曉晴、林樂軒、歐陽德浩、任葆穎、林遠航、洪戩昊、賴卓盈、董素琛、洪芷菁、吳美松、胡家欣、譚曉彤、潘耀昇、陳翠屏、李穎霖、梁祖饒、勞顯亮、王海圖、楊凱力、何頴賢、林幸泉、黃穎彤、陳嘉欣、夏家朗、廖雁雄、梁鵬威、鄭子峰、陳葦慈



主持：楊婉婷、勞顯亮



製作：蕭堃桁



宏福苑大火01追蹤｜危險物料、層層造假 多次錯失挽救悲劇機會

令火災迅速蔓延和擴大的發泡膠，原來宏福苑居民早於2024年7月至9月已多次質疑，實測燃燒亦發現有問題，要求更換發泡膠卻遭承建商反咬要求賠償，房屋署獨立審查組巡查過地盤無提出過質疑，最終居民無法阻止珍視的家被極度易燃的發泡膠包圍。

諷刺的是，政府亦在公屋工程中講明封窗物料要防火板，但偏偏在私人大維修中，監管部門無人「認頭」。連同其他違規作業、造假報告、魚目混珠，錯過了一次又一次挽救悲劇的機會。

宏福苑大火01追蹤｜逐格分析煙囪效應 警鐘失效亦無緊急呼籲撤離

宏福苑全部八幢大廈，一齊搭棚做大維修，最終七幢一齊焚燒，成為香港70年來最嚴重的火災。《香港01》分析當日火災的多段影片，包括宏昌閣最先起火的位置，以及另外幾幢樓，都曾經有火勢突然在半分鐘內從低層燒至通頂。消防工程師分析，或是圍封導致大廈外牆與棚架之間，形成煙囪效應。

火警當日有七幢的警鐘無響，有成功逃生的居民說，以為燒不到自己那一幢所以不走，朋友多次打電話催促才逃過一劫。據了解，消防有疏散居民，但一般不會逐家逐戶拍門，最先起火的兩幢樓出入口被大火堵塞。但無火警鐘，樓下喇叭廣播、手機「緊急警示」系統、傳媒呼籲撤離，又是否能做到呢？

宏福苑大火01追蹤｜大維修顧問費六年僅收30萬 欠監管成圍標缺口

宏福苑大火死傷枕藉，3.3億元的天價維修工程最後仍成為居民的夢魘，種種因素令不少人質疑工程涉圍標。到底這場大維修如何變成業主都怕的大怪獸？《香港01》翻查文件，找到大維修過程中的多個疑點，顧問公司「鴻毅」除分析工程承辦商出錯，入標報價收取的顧問費亦出奇地低，六年合共只有30.8萬元，但按照2012年測量師學會的參考價，3.3億元工程的顧問費起碼要2000萬元。

「一個專業人士幫你做七年的工作，你拿50萬元聘用一個保安做七年都不可能。」全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來，分析圍標手法，指很多懷疑個案中，顧問公司都是圍標集團成員，甚至乎是關鍵角色。他指現行信任制度失效，才衍生圍標問題，工程顧問亦缺乏監管，認為部門應更主動巡查。

宏福苑大火01追蹤｜工程師分析信文件制度崩壞 註定無法避災？

大埔宏福苑五級大火後，被連番揭發文件造假，包括顧問報告、棚網檢測證書等，勞工處亦誠實承認，16次巡查棚架「看棚網證書是否符合要求」；用極度易燃的發泡膠、逃生後樓梯木窗開洞，更是無部門負責監管。現在香港的工程業界，奉行「信任制度」，相信專業人士的報告和簽名，但過去多次的事故，如MIRROR演唱會、政府採購飲用水、醫管局擴建監測造假，都是因為「驗」文件、「信」簽名出事。

《香港01》訪問兩名工程師，探討制度後導致火災成因、無法作監察的緣由。兩名工程師均強調香港工程奉行「信任制度」，目前地盤物料及檢測報告繁多，沒可能鉅細無遺逐一檢查。但對於信任機制的崩壞，大火災似乎無法避免，他們強調只能依靠業界及各持份者自律並互相監察，否則監察成本將無限擴大，最終成本都是轉回到業主身上。

宏福苑大火01追蹤｜資訊斷層死者家屬感二次傷害 安置重建路漫漫

宏福苑大火造成160名人命傷亡，災後居民、死傷者家屬都要面對安置、重建、殮葬及經濟等接踵而來的問題。雙親居住在宏泰閣的兩兄弟，在大火五日後才確認父母被大火吞噬，父親遺骸只餘下雙腳。有死者家屬稱部門及跨部門資訊欠流通，對焦急的家屬造成二次傷害，寄望港府可汲取救災經驗，制定一套前線救災系統。

宏福苑大火01追蹤｜居民捨己救人 消防闖400度火海 DVIU尋遺骸

大埔宏福苑大火奪去過百條人命，是香港近半世紀以來最嚴重的災難，全城悲痛。火場內，消防員在四百度高溫、濃煙遮蔽下硬闖火海，居民外傭捨命救人；火場外，有救護員、醫護救助傷者，警員徒手在瓦礫堆中挖出遺體，義工，自發帶衣物、食物等物資到大埔，盼安撫有需要的災民。

【大埔宏福苑火災・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】